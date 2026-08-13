稱監院一年10萬案連政院都糾正 陳景峻：我覺得可以、有存在必要

立法院全院委員會今日續審監察委員人事案，被提名人陳景峻表示，監察院空轉令人心痛，一年處理1萬多件陳情案，故有其存在必要，外界質疑「只打蒼蠅不打老虎」是誤會；針對新竹棒球場，他曾主動立案並將交通部與教育部送糾正；陳景峻也說，前院長陳菊因病長期請假非故意，且陳菊曾想請辭但被勸阻。

陳景峻接受民進黨立委黃捷質詢時，表示他今天來接受審查時，特別到監察院看一下，空空如也，且把所有的走廊電燈都關起來，覺得心痛。他原本也是認為應該要廢監察院，但大家應好好思考，要把監察權放在哪裡。監察院一年有10萬多件案子，一年有1萬多件陳情案，有些好像是受到司法、人權的迫害，因此會向監察院陳情。監委實際監督行政機關，下鄉了解，他任內確實感受到行政機關因監察委員糾正、監察等改進很多，就這點他認為有存在必要。

陳景峻說，憲政機關空轉，人民陳情也沒法處理，希望立法院研究到底要把監察權放在哪裡或趕快恢復運作，這是立法院權責。他也說，外界質疑監察權只打蒼蠅不打老虎，絕對是誤會，每年預算審查時，監察院業務處、監察院秘書長或相關的人員，都一定會說明報告，說今年糾正什麼單位，審查什麼案件，送多少彈劾案，經過彈劾委員會審查、通過，行政院也被糾正過。若有翻閱監察院每年統計報告，「我覺得這可以的」。

國民黨立委張智倫問到新竹棒球場問題，陳景峻表示，他實際看過，發現漏水、荒廢不堪，以其行政經驗認為有問題，他聽簡報，本是爭取3億5千萬，後來加到11億元，他質疑若爭取11億元，為何不蓋新的棒球場，回來主動立案調查，確實工程有瑕疵，不清楚是否有舞弊，有將交通部、教育部送糾正，刑事部分則是由新竹地檢署偵辦。張再追問，陳不正面回應是否為弊案，也不回應是否去查弊案，不過陳說招標、行政流程都有問題。

張智倫追問監察院前院長陳菊身體有恙，長期請假，是否適宜，有無辦法執行職權？陳景峻說，生病不是故意的，陳菊非常認真，一切以公務為主，沒有私心，陳菊不小心罹病，他認為這沒有問題，公務機關有代理制度，院長請假有副院長代理，副院長請假有秘書長代理，秘書長請假有副秘書長代理，他知道陳菊代理多久。張追問有無比例原則問題，陳說，生病不是陳菊願意的，陳菊中間也想請辭，但希望不要影響陳菊身心，所以希望陳菊暫緩。

民眾黨立委陳昭姿檢視陳景峻經歷，說陳景峻政治經歷豐富，從政生涯步步高升。陳景峻說，就像證嚴法師講的「慈悲沒有敵人」，「我想我一生當中我沒有害過人，我很慈悲，我戮力從公，我很努力扮演我的角色。」