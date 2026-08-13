快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

稱監院一年10萬案連政院都糾正 陳景峻：我覺得可以、有存在必要

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今天舉辦全院委員會審查第七屆監察院人事同意權案，對監察委員被提名人進行公開詢問與答辯，會前監察委員被提名人陳景峻（圖）查看答辯位置與程序。記者許正宏／攝影
立法院今天舉辦全院委員會審查第七屆監察院人事同意權案，對監察委員被提名人進行公開詢問與答辯，會前監察委員被提名人陳景峻（圖）查看答辯位置與程序。記者許正宏／攝影

立法院全院委員會今日續審監察委員人事案，被提名人陳景峻表示，監察院空轉令人心痛，一年處理1萬多件陳情案，故有其存在必要，外界質疑「只打蒼蠅不打老虎」是誤會；針對新竹棒球場，他曾主動立案並將交通部與教育部送糾正；陳景峻也說，前院長陳菊因病長期請假非故意，且陳菊曾想請辭但被勸阻。

陳景峻接受民進黨立委黃捷質詢時，表示他今天來接受審查時，特別到監察院看一下，空空如也，且把所有的走廊電燈都關起來，覺得心痛。他原本也是認為應該要廢監察院，但大家應好好思考，要把監察權放在哪裡。監察院一年有10萬多件案子，一年有1萬多件陳情案，有些好像是受到司法、人權的迫害，因此會向監察院陳情。監委實際監督行政機關，下鄉了解，他任內確實感受到行政機關因監察委員糾正、監察等改進很多，就這點他認為有存在必要。

陳景峻說，憲政機關空轉，人民陳情也沒法處理，希望立法院研究到底要把監察權放在哪裡或趕快恢復運作，這是立法院權責。他也說，外界質疑監察權只打蒼蠅不打老虎，絕對是誤會，每年預算審查時，監察院業務處、監察院秘書長或相關的人員，都一定會說明報告，說今年糾正什麼單位，審查什麼案件，送多少彈劾案，經過彈劾委員會審查、通過，行政院也被糾正過。若有翻閱監察院每年統計報告，「我覺得這可以的」。

國民黨立委張智倫問到新竹棒球場問題，陳景峻表示，他實際看過，發現漏水、荒廢不堪，以其行政經驗認為有問題，他聽簡報，本是爭取3億5千萬，後來加到11億元，他質疑若爭取11億元，為何不蓋新的棒球場，回來主動立案調查，確實工程有瑕疵，不清楚是否有舞弊，有將交通部、教育部送糾正，刑事部分則是由新竹地檢署偵辦。張再追問，陳不正面回應是否為弊案，也不回應是否去查弊案，不過陳說招標、行政流程都有問題。

張智倫追問監察院前院長陳菊身體有恙，長期請假，是否適宜，有無辦法執行職權？陳景峻說，生病不是故意的，陳菊非常認真，一切以公務為主，沒有私心，陳菊不小心罹病，他認為這沒有問題，公務機關有代理制度，院長請假有副院長代理，副院長請假有秘書長代理，秘書長請假有副秘書長代理，他知道陳菊代理多久。張追問有無比例原則問題，陳說，生病不是陳菊願意的，陳菊中間也想請辭，但希望不要影響陳菊身心，所以希望陳菊暫緩。

民眾黨立委陳昭姿檢視陳景峻經歷，說陳景峻政治經歷豐富，從政生涯步步高升。陳景峻說，就像證嚴法師講的「慈悲沒有敵人」，「我想我一生當中我沒有害過人，我很慈悲，我戮力從公，我很努力扮演我的角色。」

陳景峻 監院 政院

延伸閱讀

監委審查 院長被提名人陳永興：不會請假養老

【重磅快評】蘿蔔糕沒蘿蔔 王榮璋自證監察院沒監委？

稱社宅承諾跳票應政治承擔非監委調查 孫一信：總統不需酬庸我

挨批績效最差的監委...王榮璋駁：立院提案最多委員 也不一定最優秀

相關新聞

有錢人領更多？再批在野未來帳戶逾憲政分際 政院：將採必要作為

立法院日前三讀通過藍白所提「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，行政院擬採不副署因應，推估14日提出相應作為。針對是否採取不副署或其他手段反制，行政院今天說，立法院逾越憲政分際，侵害行政院提出施政方針、編制預算，政院會採取必要憲政作為。

鄭麗文稱台灣不是國家 政院：跟中華人民共和國互不隸屬是客觀事實

國民黨主席鄭麗文稱台灣從來沒有獨立過，也從來不是一個國家。行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會上指出，中華民國台灣有治理國家的制度，有政府、軍隊、民主選舉，跟中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知的事實，也是客觀現狀。

稱監院一年10萬案連政院都糾正 陳景峻：我覺得可以、有存在必要

立法院全院委員會今日續審監察委員人事案，被提名人陳景峻表示，監察院空轉令人心痛，一年處理1萬多件陳情案，故有其存在必要，外界質疑「只打蒼蠅不打老虎」是誤會；針對新竹棒球場，他曾主動立案並將交通部與教育部送糾正；陳景峻也說，前院長陳菊因病長期請假非故意，且陳菊曾想請辭但被勸阻。

烏干達以一中政策扣我護照 外交部呼籲國人暫緩前往

繼先前2名國人在烏干達首都坎帕拉（Kampala）恩德培（Entebbe）機場遭移民官員扣留護照，其中1人並遭遣返後，外交部接獲通報，12日當地時間下午3名持我國護照的台商及家屬入境烏國首都機場時，遭烏國機場移民官員扣留我國國人護照，之後雖允許我國國人入境，但竟無理要求我國國人持中國護照來蓋入境章戳始可返還我國護照，並表示此舉是執行烏國的「一中政策」。

總預算明起表決傅崐萁簽字 藍內政組凍刪提案再減半

立法院長韓國瑜前天召集今年度總預算朝野協商，因國民黨團總召傅崐萁缺席而發怒。不過，傅崐萁已簽署協商結論，同意8月14日院會處理今年度總預算案，8月14日未及完成三讀，各黨團同意於8月17日加開院會，除確有窒礙難行者再協商，依協商結論通過外，其餘均照各委員會審查會議決議通過，協商未獲結論者則交付表決，並依表決結果通過。

一個朱鎔基兩種印象 為何台灣人給差評、中國人喊讚？

中共前總理朱鎔基走了，這位在中國大陸民間擁有極高聲望的中共領導人，不僅是個清官，還是中國大陸30年來經濟崛起的大功臣。然而多數台灣人對他的印象卻是恐嚇與威脅，但朱鎔基真的這樣惡言相向嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。