行政院：持續關注境外介選樣態 確保台灣民主

身兼民進黨主席的總統賴清德昨天指中國介選，在高雄已有假消息、假民調。行政院發言人李慧芝今天說，近年境外介選案件大幅攀升。今年地方選舉，政府會持續關注介選各種樣態，確保台灣民主不被破壞。

賴清德昨天在高雄表示，媒體報導指2026年中共北戴河會議，將台灣年底選舉的勝敗，當作對台策略是否成功的指標，而高雄會承受很大壓力。中國介選，在高雄已有假消息、假民調。

行政院會後記者會，媒體提問，針對賴清德說法，內政部或警政署是否掌握相關訊息、是否依反滲透法偵辦。李慧芝表示，近年民主國家遭遇境外勢力介選與干擾狀況越來越多，根據法務部資料，近年台灣境外介選案件大幅攀升。

李慧芝說，今年地方選舉，國安單位會持續關注境外勢力介選情形，檢調也會依照事實根據嚴謹辦案，政府也會持續關注介選行為各種樣態，確保台灣民主不會被破壞，也提醒民眾要提高警覺，避免誤觸法網。

法務部次長黃謀信表示，目前最高檢察署針對假訊息或深偽介選有相關處理機制，如果有全國性假訊息案件，就由台北地檢署成立相關處理中心，與各司法警察橫向聯繫。

黃謀信說，就偵辦部分，前端包括深偽或假訊息鑑識、下架與停止解析，偵辦中涉及個案溯源以及後端假訊息澄清等，都有一套處理機制與相關指引。

黃謀信指出，至於個案會用什麼罪名偵辦，因台灣針對深偽與假訊息在不同法律有不同規範，也許是犯罪構成要件、加重要件或犯罪單純成立的方法之一，是否會用反滲透法偵辦，必須由個案承辦檢察官視個案情節發展、事實認定，法務部無法事先評論，也尊重檢察官偵辦。