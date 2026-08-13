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鄭麗文稱台灣不是國家 政院：跟中華人民共和國互不隸屬是客觀事實
國民黨主席鄭麗文稱台灣從來沒有獨立過，也從來不是一個國家。行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會上指出，中華民國台灣有治理國家的制度，有政府、軍隊、民主選舉，跟中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知的事實，也是客觀現狀。
李慧芝說，與其操弄已知事實，希望在野立委趕快完成總預算審議，解決社會大眾最關心的議題，讓國家早日恢復正常運作。
鄭麗文日前接受網路節目專訪提及，台灣從來沒有獨立過，也從來不是一個國家；民進黨宣稱台灣已經獨立、不需要再舉行獨立公投，是自欺欺人、胡說八道；國民黨副主席蕭旭岑也說，鄭麗文所說符合中華民國國憲法。
民進黨發言人林楚茵當時批評，不論鄭麗文或蕭旭岑，都是在玩文字遊戲，而且邏輯不通順。
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