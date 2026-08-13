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被問監院存廢 監委被提名人李麗芬：需國人共識 推動修憲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查第七屆監察院人事同意權案，監察委員被提名人李麗芬（圖）針對立委詢問進行答辯。記者許正宏／攝影
立法院全院委員會今天審查第七屆監察院人事同意權案，監察委員被提名人李麗芬（圖）針對立委詢問進行答辯。記者許正宏／攝影

針對在野黨立委主張修憲監院，監察委員被提名人李麗芬今天說，監察院的存廢牽涉修憲議題，需要有全體國人共識、立法院相關修憲程序，如果能夠取得社會共識，立法院也依此推動修憲，「應該要以民意為依歸，這是大家可以一起努力的方向。」

立法院全院委員會今天審查監察院人事同意權案，民眾黨立委邱慧洳指出，由於監察院效果不彰，民間有廢監院的聲浪，就連賴清德總統過去也有喊出類似主張。李麗芬答詢時表示，監察院是憲法機關，存廢牽涉修憲議題，然而修憲是大工程，需要有全體國人共識、立法院相關修憲程序，相關配套與修憲工程非常巨大。

李麗芬說，如果能夠取得社會共識，立法院也依此推動修憲，「應該要以民意為依歸，這是大家可以一起努力的方向。」

邱慧洳指出，民進黨執政邁入第11年，但是從未推動修憲工程，也讓監察院前院長陳菊「成為末代院長」的期許跳票。李麗芬聽聞後則重申，修憲需要取得社會共識，甚至要有跨黨派的共識，立法院先前已經組成修憲委員會，也有舉辦公聽會跟社會大眾對話，這些都是可以進行的方式。

民進黨立委張雅琳詢問，外界質疑監察院與國家人權委員會疊床架屋，身為監察委員被提名人如何看待。李麗芬表示，監察院與人權會都有存在的必要性，「我覺得不到疊床架屋」，但是如果要讓兩者合作得更好，也許可以在制度方面進行討論，例如針對人權侵害的救濟申訴案件，能夠提供民眾更明確、完善且便利的制度。

李麗芬也說，人權委員會是一個獨立的機關，現行組織法存在一些限制，如果要讓監委跟人權會的角色分工更明確，未來可以修正人權會組織法。

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