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蘇清泉遭訴鄭麗文喊司法迫害 綠：對家屬二次傷害

中央社／ 台北13日電

國民黨在屏東召開行動中常會，黨主席鄭麗文致詞提及，國民黨參選人面對司法迫害壓力。民進黨發言人林楚茵今天表示，這種不實言論根本是踐踏司法，也是對受害者家屬的二次傷害。

蘇清泉是屏東東港安泰醫院榮譽院長，因2024年大火釀9死，去年原獲屏檢緩起訴，高雄高分檢認處置不妥撤銷發回，屏檢重啟偵辦後，今年6月起訴蘇清泉。

國民黨12日在屏東縣召開行動中常會，鄭麗文致詞時表示，國家司法攬在執政黨手中，用司法對付蘇清泉，在屏東選舉還要面對司法迫害的壓力。

林楚茵今天透過新聞稿表示，國民黨與鄭麗文一到選舉只會以政治打壓、迫害當擋箭牌，試圖將司法機關依法偵辦的法律案件泛政治化，此舉不僅是踐踏司法，更是對公共安全受害者家屬的二次傷害。

林楚茵指出，東港安泰醫院火災慘案造成9條無辜生命逝去，檢調單位依法偵查起訴、追究相關刑事責任，完全是職責所在。

林楚茵說，反觀國民黨面對9個破碎的家庭與如此嚴重的公安悲劇，不但沒有引以為戒、反省檢討，反而隨意將法律責任卸責給政治迫害，難道國民黨的黨派利益竟凌駕於寶貴的人命之上，請蘇清泉好好面對司法，處理醫院的違建爭議。

蘇清泉 鄭麗文 林楚茵

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