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稱社宅承諾跳票應政治承擔非監委調查 孫一信：總統不需酬庸我

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今辦全院委員會審查第七屆監察院人事同意權案，監察委員被提名人孫一信（圖）針對立委詢問進行答辯。記者許正宏／攝影
立法院今辦全院委員會審查第七屆監察院人事同意權案，監察委員被提名人孫一信（圖）針對立委詢問進行答辯。記者許正宏／攝影

立法院全院委員會今審查監察委員被提名人，輪到被提名人孫一信時，藍白立委火力全開，針對監察院辦案效率低下、公務車濫用等爭議連番提問，並批監察院淪為人民眼中的「廢物院」、「酬庸院」。孫一信則說，許多指控忽略調查工作的本質，更強調「總統不需要酬庸我。」

總統府公布第7屆監察委員提名人名單，社會住宅推動聯盟召集人孫一信名列其中，引發部分民團反對，並呼籲立法院在行使同意權時，應嚴格檢視其過去公共政策立場、利益迴避情形及是否具備監察委員應有的客觀與中立立場。

國民黨立委洪孟凱先是針對社會住宅政策跳票提問，質疑孫一信過去身為「社宅盟」召集人曾痛批賴政府社宅跳票，如今若當上監委，是否有能力落實監督？

孫一信表示，「我本身並不是行政團隊的一員」，監委只能就政府的新辦計畫去監督跟考核，「如果是正式承諾，但正式承諾跳票的部分，應由政治去承擔，而不是監委要去調查的事情。」

洪孟凱追問，若未來發現官員在死刑執行上怠惰失職，是否會彈劾？ 孫一信強調，簽署死刑執行令是法務部長的職權，必須檢視所有救濟程序是否已被保障，隨後說「懇請立院能儘速通過監察院的預算，讓監察院有更多資源去調查。」引發洪孟楷怒說，不要用政治語言「問A答B」。

至於民眾黨立委邱慧洳指出，「國人普遍認為監察院是廢物院」，第六屆監委雖接受高達8.2萬件人民陳情案，但最終完成調查的僅有1300件，平均每位監委每個月僅處理0.6件調查案。

孫一信說，有可能是國人對監察院的職務本身沒有相當的了解，才產生這樣的誤解，有些調查案必須花費大量時間、尋找許多社會人士溝通，若僅用冷冰冰的平均數來看待，並不公平。

邱慧洳也點名監察院前秘書長李俊俋涉用公務車送寵物美容，以及監委用公務車看牙醫、理髮等，指出高官濫用公務車僅需口頭或書面道歉就能輕輕放下，基層公務員濫用公務機車卻要被依貪汙罪起訴，簡直是「一念天堂、一念地獄」。

孫一信說明，公務車私用爭議「檢察官已簽結不起訴，且他們都是用自己的油料費」，而被問及用公務車送寵物美容的觀感時，孫一信先是回，「我沒有養寵物」，隨後才說「當然不好。」

孫一信還說，這其實不能單從觀感問題來看，而是要從監察院使用公務車的「內規」去檢視。此話一出，遭邱慧洳怒批，是在為高官護航。

面對監察院被「綠化」、淪為「酬庸院」，孫一信表示，「我想總統不需要酬庸我，因為我也沒有對民進黨做出什麼特別的貢獻。」

監委 社宅 藍白

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