美議員致函籲挺台 立陶宛外交部：台灣是重要夥伴

美國4名國會議員近日聯合致函立陶宛領導層，呼籲持續支持台灣。立陶宛外交部12日對此表示感謝，並強調台灣是立陶宛在印太地區的重要夥伴，雙方將持續推動在經貿、科技與文化等領域的互利合作。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛外交部在向艾塔新聞社（ELTA）的回覆中表示，感謝美國國會議員對維持與台灣關係的明確立場。立陶宛外交部並指出，台灣是立陶宛在印太地區的重要夥伴，這點已納入立陶宛印太地區戰略指導方針中。

立陶宛外交部表示，將持續在貿易、商業、教育與科研、文化等領域，推動與台灣的互利合作，同時促進人民之間交流。

美國聯邦眾議院國會台灣連線（CongressionalTaiwan Caucus）共同主席、眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與另外3位議員10日聯名致函給立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）、總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、國會議長歐勒卡斯（Juozas Olekas）、外交部長布德里斯（KestutisBudrys）及國防部長考那斯（Robertas Kaunas）等領導層。

信函中，4位美國國會議員讚揚立陶宛對全球自由的堅定支持，並呼籲立陶宛在中國對與台灣維持關係的國家施加壓力的同時，持續深化與台灣關係。

根據LRT報導，歐勒卡斯對此回應表示，立陶宛對台灣的支持依然強勁，並強調將持續支持致力維護民主的國家與社會；另提到美方來函內容值得重視，但對台灣表達的支持，不會改變立陶宛推動與中國關係正常化的立場。

歐勒卡斯表示，立陶宛在對中關係上並無意追求超出其他歐洲國家的做法，目前正持續就相關議題與中國對話，同時也與台灣就既有承諾的落實進行討論。他強調，立陶宛對台灣的支持立場不變，也期待台灣方面的回應。

LRT報導，辛克維丘斯也透過顧問回應，感謝美國國會議員的關注，並指出台灣是區域內的重要夥伴；立陶宛的利益在於加強與外國的關係，發展互利合作。