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民眾黨告發涉圖利 徐佳青：勿造謠

中央社／ 台北13日電

民眾黨今天由法律顧問律師賴苡安等人代表，赴台北地檢署告發僑委會委員長徐佳青，涉嫌違反貪污治罪條例及刑法圖利罪，濫用特權為兒子量身打造東沙島登島機會。

對此徐佳青回覆中央社提問表示，選舉期間造勢活動無從回應。監督制衡應該建立在事實之上，請各界勿再造謠。

台灣民眾黨立法院黨團先前指出，「2025僑青東沙生態體驗營」是徐佳青為兒子量身打造的活動，辦完一次就再也沒辦過。

台灣民眾黨上午再發布新聞稿表示，徐佳青遭監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法後，對外發言承認「擔心活動因報名人數不足辦不成，便拜託兒子來湊數，違反公職人員利益衝突迴避法，簽署了那份要送交國防部審查的相關公文」，足證她明知違法而為之，涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌，盼檢方立刻徹查。

賴苡安說，從當時的活動規劃、資格設定與審核標準，到決策過程及相關公文往來，都應完整調查、攤在陽光下檢視，釐清是否存在因人設事、量身訂做的情形，更應查明徐佳青是否利用職權或身分影響行政決策，替特定親屬開後門，取得原本不符資格、也無法取得的行政資源。

徐佳青 民眾黨 僑委會

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