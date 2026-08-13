府：經濟學人指在野黨擋無人機傷害台灣利益

英國「經濟學人」11日刊出「挾持台灣民主」（Taking Taiwan’sDemocracy Hostage）一文，總統府發言人郭雅慧今天說，文章中明確指出在野黨阻擋國內產業發展無人機計畫是「戲劇性的自殘行為」，將嚴重傷害台灣利益，有心人士不應故意畫錯重點。

郭雅慧今天受訪表示，經濟學人該篇文章核心意旨，是警告台灣政治惡鬥正使國家日益難以治理，削弱政府運作、防衛能力與民主韌性，最終讓中國成為最大受益者。

她說，文章中明確指出在野黨阻擋國內產業發展無人機計畫是「戲劇性的自殘行為」，將嚴重傷害台灣利益，有心人士不應故意畫錯重點。

郭雅慧說，「經濟學人」在官方社群以「很多國家都有有毒的政治人物，但台灣政治人物的不負責任尤其突出」；文章作者也明確表示，這篇專欄所討論的是「國民黨主導的反對陣營挾持台灣政治」。

郭雅慧表示，國際社會真正關切的是，台灣能否停止政治內耗，讓國家預算、國防建設及憲政機關正常運作。面對中國持續升高威脅，朝野都應回到國家利益與人民福祉，共同守護得來不易的民主制度及國家安全。若僅片面截取個別文字、轉移文章焦點，反而模糊了國際社會對台灣民主韌性的真正提醒。