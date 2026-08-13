立院明戰總預算 卓榮泰喊話嚴守憲政分際、別讓今年預算拖到明年

立法院明（14）日將迎來中央政府總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今（13）日表示，行政院將全力爭取各項有利國家安全、地方建設及人民福祉的政策預算，目前仍有相當多預算遭到不合理或違法刪減、凍結，期待立法院能予以合理解決。卓榮泰也提醒，若明年度中央政府總預算送進立法院時，今年度總預算仍未審查完畢，恐創下憲政先例。

卓榮泰指出，立法院若能嚴守憲政分際、權力分立及依法運作，行政、立法兩院，甚至他與立法院長韓國瑜，都能共同捍衛憲政秩序，不讓國家體制遭到破壞，也避免行政工作受到重大延誤。他表示，期待能與韓國瑜共同努力，讓中央政府預算審查回到正常軌道。

卓榮泰強調，預算審查「個人事小、國家事重」，中央與地方政務都不能因預算延宕而受到影響，尤其明年度中央政府總預算即將送進立法院，更不應出現今年度中央政府總預算尚未審查完畢，明年度預算就已經送進立法院的情況。

卓榮泰表示，行政院下周將提出116年度中央政府總預算，後續仍會持續落實各項政策，務必讓經濟成長成果與國人共享。他也要求各部會首長及同仁共同努力，爭取今年度預算能快速完成審議；待新會期開始後，也盼行政、立法兩院共同努力，讓116年度中央政府總預算能在法定期限內完成審議，為明年經濟發展持續注入前進動能。

對於今年度追加預算的進度，行政院發言人李慧芝表示，目前相關追加預算仍在整備、排整當中，內容包括國防戰力、軍公教相關措施，以及政府近期推動的相關政策等，待行政院完成整體盤整後，才會正式提出，並向外界進一步說明。

李慧芝指出，依憲法規定，中央政府總預算及相關預算案的提出，是行政院的憲政職權。行政院目前也正積極完成追加預算相關作業，希望在整體規劃完成後儘速送出，交由立法院審議。

至於116年度中央政府總預算，李慧芝表示，行政院預計最快下周完成相關程序並送交立法院審議。她強調，行政院會持續推動既定政策，相關政策所需經費也會依照預算程序編列，盼立法院能依法、依憲完成審議。

李慧芝也針對人口及育兒政策說明，行政院過去已經透過完整的財政與制度規劃，從家庭支持、幼兒照顧到教育等不同階段，建立從出生一路到成年的完整支持體系，並非單純增加一次性補助。

她指出，相關政策包含18項措施，其中相當部分涵蓋0至18歲兒少成長所需的支持，包含符合資格兒少每人每月5,000元的相關經費，已納入中央政府預算規劃。行政院最快下周完成中央政府總預算程序後，將送立法院審議，相關措施預計自明年起，符合資格的兒少即可依規定領取。

李慧芝進一步表示，行政院版本除了提供兒少基本支持，也針對弱勢兒少搭配發展帳戶等措施，除讓兒少從0歲至18歲期間累積一定資源，也將針對弱勢家庭採取一對一支持方式，把資源優先投入真正有需要的家庭，以落實社會公平與正義。

針對立法院若以相關作為影響行政院施政及預算權益，李慧芝表示，行政院會持續就相關憲政權責進行說明，若涉及憲法所保障的行政權及預算權限，政府也將採取必要的措施，維護憲政秩序及行政院依法行使職權的權利。