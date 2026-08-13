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卓榮泰盼與韓國瑜共同捍衛憲政秩序 總預算獲合理解決

中央社／ 台北13日電

今年度中央政府總預算案仍在立法院審查，行政院長卓榮泰今天說，他期待與立法院長韓國瑜做更多努力，預算審查「個人事小，國家事重」，不要發生明年度中央政府總預算案送到立法院時，今年度總預算案還未審完的情況，否則將創憲政先例。

行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會轉述，卓榮泰會中表示，今年度總預算案正在黨團協商，行政院正全力爭取各項有利於國家安全、地方建設以及人民福祉的政策，目前還有相當多的預算還在不合理或違法刪減及凍結，期待最後可以得到合理解決。

針對近日立法院狀況，卓榮泰指出，立法院如果能嚴守憲政分際、權力分立、依法運作，那麼行政院與立法院、甚至是他與立法院長韓國瑜就可以共同捍衛憲政秩序，不使國家體制被破壞，也不會讓行政工作遭到重大延誤，他期待與韓國瑜做更多努力。

卓榮泰表示，預算審查「個人事小，國家事重」，中央跟地方都不能被耽誤，千萬不要發生明年度中央政府總預算送到立法院的同時，今年的中央政府總預算還未審查完畢，這會創下憲政先例。

卓榮泰說，這2年台灣經濟成長大幅進步，去年經濟成長率達8.76%，今年上半年13.72%，創下50年來最大幅度的同期成長率，這也是百工百業以及全民共同努力，因此政府希望經濟的成長果實可以跟全民共享，尤其是照顧到更需要被照顧的民眾身上。

卓榮泰指出，2024年軍公教調薪4%，2025年調薪3%，且自今年7月1日起，軍公教定額加給新台幣2000元，以及明年調薪是4%，兩項加給以及調薪核算，非主管調薪幅度達5.88%到9.98%間，主管調薪6.39%到11.56%間。

卓榮泰說，政府希望增加國人薪資所得，主計總處10日公布今年上半年以及6月工業與服務業受雇員工薪資統計，本國籍的全時受僱員工6月份的經常性薪資年增率3.56%，上半年共增加3.14%。儘管如此，薪資所得在平均數以下的就業人數仍占相當大的比例，因此政府會持續推出各種政策，提升民眾薪資水準與生活照顧，包括對中小微企業的轉型升級以及發展振興。

卓榮泰說，政府也已提出將要執行的台灣人口對策新戰略，關於安心生養、強化托育、教育加碼，友善職場以及居住減壓等各方面，期待減輕育兒負擔，支持青年成家等重大福國利民政策。

卓榮泰說，20日行政院會將提出116年度中央政府總預算案，行政院會繼續落實各項政策，務必與全民一起共享經濟成長，也期待各部會首長及人員努力爭取今年預算快速審議完畢，也期待在立法院新會期，能與立法院一起努力，讓明年度的中央政府總預算在法定期間內完成審議，也讓明年能在現在經濟發展的基礎上再增加向前推進的助力。

韓國瑜 卓榮泰 憲政秩序

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