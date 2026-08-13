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總預算表決前喊話 卓榮泰：盼韓國瑜同捍衛憲政秩序 解決不合理刪減

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院明日將迎來總預算表決大戰，行政院長卓榮泰指出，將全力爭取各項有利國家安全、地方建設跟人民福祉政策，目前還有相當多的預算還在不合理或違法的刪減跟凍結，期待能得到合理的解決。

卓榮泰表示，立法院若能嚴守憲政分際、權力分立、依法運作，行政、立法兩院，甚至他與立法院長韓國瑜可以共同捍衛憲政秩序，不使國家體制被破壞，也不會讓行政工作遭到重大延誤，期待能跟韓國瑜做更多的努力。

卓榮泰說，預算的審查，個人事小、國家事重，中央與地方都不能被延誤，千萬不要發生明年度中央政府總預算送到立法院的同時，今年的中央政府總預算還未審查完畢，這會創下憲政的先例。

他提到，下周行政院會將提出116年度中央政府總預算，行政院會繼續落實各項政策，務必將經濟成長跟國人一起共享，期待各部會首長們及同仁一起努力，爭取今年預算快速審議完畢，也期待即將開始新的會期，明年度中央政府總預算，跟立法院一起努力，在法定期間內完成審議，讓明年能夠在現在經濟發展的基礎上，再增加向前推進的助力。

韓國瑜 卓榮泰 憲政秩序

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