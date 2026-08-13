賴總統被經濟學人評固執 李彥秀：不如陳水扁的妥協政治學

「經濟學人」11日發布「挾持台灣民主」專文，指賴清德總統態度固執，也不如前總統蔡英文一樣與國民黨溫和派磋商，但反對黨也引發連串憲政危機。國民黨立委李彥秀表示，今天的民進黨把衝突當目的，非如前總統陳水扁奉行「衝突、妥協、進步」的政治哲學，把衝突當手段，籲賴清德公開對話在野黨主席，建立善意螺旋。

李彥秀說，經濟學人的評論，朝野都應該虛心檢討，不過對於預算、政策、施政有不同意見，在民主國家是常態，更是多元民主的象徵，台灣政治民主化已近40年，台灣經歷過比今天更大的軍事威脅與經濟動盪，但台灣都從這些動盪中更加茁壯，這就是台灣經濟與民主韌性之所在，台灣人民對自己有信心，國際友人也應該對台灣要有信心。

李彥秀說，朝小野大，台灣過去也曾經歷8年，但是從沒有像今天一樣的對抗，陳水扁奉行「衝突、妥協、進步」的政治哲學，衝突只是手段，只是拉高談判籌碼，重要的是達到進步的目的，但是今天的民進黨把「衝突當目的」、「把對抗當強硬」、「把選舉當治國」，才是真正問題所在，「陳水扁做的到，蔡英文做的到，相信今天的民進黨也應該做的到」。

李彥秀表示，經濟學人在評論文章中清楚點出「賴清德固執，不像蔡英文與國民黨溫和派磋商」，國民黨主席鄭麗文早在4月，就向賴清德遞出橄欖枝，表示期盼朝野能對話與交流，願意與賴清德見面，賴清德也多次表態，願意與在野黨領袖對話。

李彥秀指出，面對明年度總預算即將送到立法院、NCC與監察院人事案、無人機特別條例、以及行政院五度不副署三讀法案，賴清德作為國家領導人更應該大開大闔，不設前提公開與在野黨主席進行對話，化解朝野對立，緩減政治僵局，建立善意螺旋。「台灣的民主韌性，執政黨應該帶頭團結台灣，而不是為了選舉利益繼續撕裂台灣。」