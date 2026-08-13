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「經濟學人」批台灣民主遭挾持 范雲：台灣人應深思
「經濟學人」11日刊登英國記者 David Rennie「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物只顧自身利益，並將主要火力集中在批評反對黨，其中對國民黨有許多批評，對此民進黨立法院黨團書記長范雲表示該文章值得深思。
范雲表示，文章直指「自私的台灣政治人物正在讓國家無法治理」，並認為中國可能成為唯一的贏家。她說，身為台灣人看到相關評論，感受相當複雜，也對台灣目前的政治情勢感到憂心，希望相關問題能夠盡快獲得解決。
范雲表示，該文批評國民黨令政府總預算案延宕數月、阻擋憲法法庭人事任命，更針對無人機政策，批評國民黨阻礙台灣無人機產業發展，范雲指出，該文章是英國刊物，且具備公信力，值得深思。
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