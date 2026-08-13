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中市秘書處洩密案檢舉人升官中央？市府：一般人要花20年

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府秘書處2020年模擬聯合國勞務採購洩密案，市府表示，檢舉人離開秘書處後升官中央，且升官方式特別，一般公務員要花20年才能升到同樣的職務職等。記者陳敬丰／攝影
台中市政府秘書處2020年模擬聯合國勞務採購洩密案，市府表示，檢舉人離開秘書處後升官中央，且升官方式特別，一般公務員要花20年才能升到同樣的職務職等。記者陳敬丰／攝影

台中市政府秘書處前處長顏迺倫、北市前發言人李政軒涉入洩密案，中市府表示此案頻遭檢舉，檢舉人還升官到中央。綠議員批評，市府提及檢舉人升官，想導向政治辦案，干涉司法獨立。市府表示，尊重司法，不過該檢舉人升官不尋常，一般公務員要花20年才能有同樣的職務調升。

台中地檢署8月6日發動搜索，約談顏迺倫、李政軒與中市府秘書處2名官員，將顏、李等人列為洩密罪被告，約談後諭令顏迺倫15萬元、李政軒30萬元交保。市府指出，該案是2020年模擬聯合國的勞務採購案，經人檢舉後，調查處2021年立案，5年來多次調閱資料，近日搜索令人費解。

台中地檢署表示，本案由台中市調查處2025年報請檢方指揮偵辦，檢方分案，今年3月先部分調查廠商，發現中間有公務員聯繫，近日聲請搜索，並非5年前就分案；8月6日搜索後，相關證據仍待釐清，當天未對外說明，帶證據保全後，11日才對外發布。

台中市議會今天質詢民政業務，民進黨議員林德宇、陳俞融等人表示，市府稱該名檢舉人「獲得民進黨中央升官」，此話與事實不符，中央政府職務調升並不等同於民進黨升官，況且該次升官也經過銓敘部核准，中市府特別提及此事，想把整個案件導向政治辦案，干預司法獨立。

法制局長李善植答詢表示，市府具體的說法是，有人在外自稱檢舉該案，而這名疑似檢舉該案的公務員，在台中市政府秘書處離職後，確實調到中央單位，且職務職等有顯著提升；李本人沒說過「民進黨中央升官」這樣的話，不過檢舉人升官到中央，而現在的中央政府執政黨是民進黨，這也是事實。

李善植強調，市府之所以提及，是因為這名檢舉人升官的方式太特別，其他公務人員要有相同的職務職等調升，需要20年，而檢舉人是直接跳到現在的官職；這就像本案的搜索時間一樣，調查處2021年立案，查了5年才搜索，證據可能都不在了，搜索時間點真的很特別。

李善植說，尊重司法，但司法可受公評，檢舉人升官、搜索時間等等都是陳述事實，而且這些事實特殊，難免會有令人懷疑的地方。

聯合國 台中 台中市

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