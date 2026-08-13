監院唱空城 綠委提人權會自主運作可能性

立法院全院委員會13日審查監委人事，民進黨立委林月琴在質詢被提名人林惠芳時點出，此次人事審查不只是監察院人事問題，更攸關國家人權委員會能否持續運作，並表示，人權會不能只提出報告，更應強化追蹤及問責，促使政府真正改善。

林月琴也針對政治僵局建議解方，提出國家人權委員會與監察委員身分脫鉤，改為具有人事、預算及運作自主性的獨立法定機關的可能性。

林月琴13日在質詢時向在野黨喊話，指在正式廢除考試院、監察院之前，應確保監察院與國家人權委員會順利運作，絕不能將身心障礙者及弱勢群體的人權，當成政治鬥爭的籌碼。

林月琴指出，依CRPD第33條及「巴黎原則」，獨立人權機構應具備多元組成、透明遴選、專業人力、充足經費及不受政府干預的自主性。然而，現行國家人權委員會十名委員全由監察委員兼任，身心障礙者及其代表組織既無法定席次，也缺乏參與委員遴選及議程設定的制度。

林月琴也強調說，CRPD所要求的「充分參與」，不能只停留在諮詢、列席或事後徵詢意見。人權會應建立制度，讓身障者及其代表組織實質參與調查、專案報告、獨立評估及後續追蹤，並提供合理調整、無障礙措施及必要經費。

以自立生活及社區支持政策為例，人權會獨立評估意見指出，衛福部推動的機構融合社區計畫，四年間139名參與者僅35人成功回歸社區；個人助理服務核定時數使用率也長期停留在五至六成，林月琴表示，人權會不能只提出報告，更應強化追蹤及問責，促使政府真正改善。

林月琴指出，人權會去年受理395件申訴，歷年累計身障申訴達100件，若人權會因人事杯葛而停擺，身障者遭受歧視或被拒絕合理調整時，要向誰申訴？面對可能長期存在的政治僵局，林月琴也詢問，是否支持將國家人權委員會與監察委員身分脫鉤，改為具有人事、預算及運作自主性的獨立法定機關。