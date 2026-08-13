快訊

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

「啦啦隊女神」河智媛前老闆遭砍死！凶嫌出庭坦承傷害致死、家屬控殺人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／批賴總統操弄抹紅 柯志恩嗆：高雄不是民進黨禁臠

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）今天接受媒體記者聯訪，針對賴總統指中共介選，批民進黨政府操作，「有證據就請國安單位趕快偵辦，不要藉此影射，並表示高雄不是民進黨的禁臠，不管他是高雄市長的第幾棒，我都把他三陣出局」。記者許正宏／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）今天接受媒體記者聯訪，針對賴總統指中共介選，批民進黨政府操作，「有證據就請國安單位趕快偵辦，不要藉此影射，並表示高雄不是民進黨的禁臠，不管他是高雄市長的第幾棒，我都把他三陣出局」。記者許正宏／攝影

民進黨行動中常會昨移師高雄，身兼民進黨主席的賴清德總統指稱，中國可能透過假消息、假民調等方式影響台灣選舉。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受訪批評民進黨操作相關議題，強調若有具體證據，就應交由國安單位依法偵辦，「有證據就辦人，沒有證據就閉嘴」，不應藉此影射。

柯志恩表示，任何民調結果都予以尊重，但質疑民進黨是否只有在民調領先對手十幾個百分點時，才認為是真實民調。她要求賴清德若認為有中共介選或假民調等情況，應提出具體證據，由國安單位進一步調查，而非透過政治操作影射。

柯志恩進一步舉例，賴瑞隆過去擔任觀光局主秘時，曾多次倡議高雄與北京直航，如今立場卻有所不同，質疑「怎麼換了一個位置，就完全不一樣的說法」，批評民進黨在兩岸議題上的標準有所轉變。

針對賴清德提出「高雄非贏不可」的說法，柯志恩則表示，如果民進黨對選情真的如此有信心，何必在此時操作中共介選等議題。她強調，「高雄不是民進黨的禁臠」，並將矛頭指向民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，嗆聲「不管他是高雄市長的第幾棒，我都把他三陣出局」。

柯志恩 抹紅 高雄

延伸閱讀

【重磅快評】從高屏溪打到北戴河 賴總統在急什麼？

影／賴總統首提「北戴河會議」 警告中共介選威脅2026選情

民進黨行動中常會前進高雄 賴瑞隆：承接綠色執政成果…高雄邁向下個黃金十年

冷眼集／抹紅再現 賴總統高雄造勢大賣「芒果乾」

相關新聞

總預算表決前喊話 卓榮泰：盼韓國瑜同捍衛憲政秩序 解決不合理刪減

立法院明日將迎來總預算表決大戰，行政院長卓榮泰指出，將全力爭取各項有利國家安全、地方建設跟人民福祉政策，目前還有相當多的預算還在不合理或違法的刪減跟凍結，期待能得到合理的解決。

鄭麗文稱台灣不是國家 政院：跟中華人民共和國互不隸屬是客觀事實

國民黨主席鄭麗文稱台灣從來沒有獨立過，也從來不是一個國家。行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會上指出，中華民國台灣有治理國家的制度，有政府、軍隊、民主選舉，跟中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知的事實，也是客觀現狀。

被問監院存廢 監委被提名人李麗芬：需國人共識 推動修憲

針對在野黨立委主張修憲廢監院，監察委員被提名人李麗芬今天說，監察院的存廢牽涉修憲議題，需要有全體國人共識、立法院相關修憲程序，如果能夠取得社會共識，立法院也依此推動修憲，「應該要以民意為依歸，這是大家可以一起努力的方向。」

稱社宅承諾跳票應政治承擔非監委調查 孫一信：總統不需酬庸我

立法院全院委員會今審查監察委員被提名人，輪到被提名人孫一信時，藍白立委火力全開，針對監察院辦案效率低下、公務車濫用等爭議連番提問，並批監察院淪為人民眼中的「廢物院」、「酬庸院」。孫一信則說，許多指控忽略調查工作的本質，更強調「總統不需要酬庸我。」

假日飛刀手陳義信涉職場霸凌 政院：依法調查中 尊重結果

鏡報報導，原民會副主委、「假日飛刀手」陳義信涉職場霸凌，原民會現已啟動調查。行政院發言人李慧芝說，行政院及各部會持續努力強化職場友善環境，相關個案正由受理申訴機關依法調查中，政院尊重調查結果，也支持部會依法作成的相關決定。

賴總統被經濟學人評固執 李彥秀：不如陳水扁的妥協政治學

「經濟學人」11日發布「挾持台灣民主」專文，指賴清德總統態度固執，也不如前總統蔡英文一樣與國民黨溫和派磋商，但反對黨也引發連串憲政危機。國民黨立委李彥秀表示，今天的民進黨把衝突當目的，非如前總統陳水扁奉行「衝突、妥協、進步」的政治哲學，把衝突當手段，籲賴清德公開對話在野黨主席，建立善意螺旋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。