影／批賴總統操弄抹紅 柯志恩嗆：高雄不是民進黨禁臠

民進黨行動中常會昨移師高雄，身兼民進黨主席的賴清德總統指稱，中國可能透過假消息、假民調等方式影響台灣選舉。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受訪批評民進黨操作相關議題，強調若有具體證據，就應交由國安單位依法偵辦，「有證據就辦人，沒有證據就閉嘴」，不應藉此影射。

柯志恩表示，任何民調結果都予以尊重，但質疑民進黨是否只有在民調領先對手十幾個百分點時，才認為是真實民調。她要求賴清德若認為有中共介選或假民調等情況，應提出具體證據，由國安單位進一步調查，而非透過政治操作影射。

柯志恩進一步舉例，賴瑞隆過去擔任觀光局主秘時，曾多次倡議高雄與北京直航，如今立場卻有所不同，質疑「怎麼換了一個位置，就完全不一樣的說法」，批評民進黨在兩岸議題上的標準有所轉變。

針對賴清德提出「高雄非贏不可」的說法，柯志恩則表示，如果民進黨對選情真的如此有信心，何必在此時操作中共介選等議題。她強調，「高雄不是民進黨的禁臠」，並將矛頭指向民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，嗆聲「不管他是高雄市長的第幾棒，我都把他三陣出局」。