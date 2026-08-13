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賴清德稱中共北戴河會議談介選 李彥秀質疑恐遭誤導或洩密

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／截自李彥秀臉書
國民黨立委李彥秀。圖／截自李彥秀臉書

賴清德總統昨表示，中共北戴河會議已言明，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。國民黨立委李彥秀表示，賴總統公開北戴河會議內容，若非被假訊息誤導，就是洩露情報危及人員安危，民進黨因高雄選情告急而焦慮，應少些口水、多些實事。

李彥秀說，北戴河會議相關內容在官方正式公布前屬於高度機密，中共官方從不承認、不否認，也不會發布任何正式的會議文件或紀錄，賴清德公開講述會議內容，有兩種可能，第一，賴清德總統被假訊息誤導，或刻意製造「中共介選」的印象；第二，真的取得北戴河會議內容，但是公開在民進黨中常會公布，嚴重影響台灣情報系統在對岸的布建，甚至危及情報人員的安危，不論哪種可能，都對台灣有不好的影響。

李彥秀表示，年底九合一選舉，關鍵仍在六都，對賴清德而言，高雄是重中之重，如果丟掉高雄，不僅黨內與全國威信受到重挫，恐怕連任都會產生相當的變數，TVBS民調與皮爾森數據顯示，高雄的確很有可能重現藍天，特別是前總統蔡英文擔任基隆、新北、台東綠營參選人主委，更讓賴清德如坐針氈。

高雄有輸不得的壓力，賴清德昨天的說法也正好證明，民進黨真的急了。不過縣市長選舉就是期中選舉，就是對執政民進黨的信任投票，想打贏年底選舉，民進黨更該做的是少一點口水，多一點汗水。

李彥秀 賴清德 介選

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