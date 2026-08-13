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賴總統再打抗中牌 柯志恩：高雄不信賴 管你大賴還小賴

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會高雄造勢時打出「抗中牌」，國民黨高雄市長參選人柯志恩今再度回應，賴總統到了高雄，沒有給高雄市民紅利，還是大打兩岸牌，「高雄並非民進黨的囊中之物。」

柯志恩表示，民進黨真的很會操作，此次民調是有公信力的民調單位所做出來的，任何民調結果她都尊重。對民進黨來說，只要贏她超過了十幾個百分點，這就是所謂的真民調；贏1％左右就說是假民調，好像中共有介選，這樣的邏輯非常荒謬。

柯志恩說，如果真的有中共介選，那請國安單位有證據就去辦，不要任由選舉操作的影射言論到處流竄，「有證據就辦人，沒有證據就閉嘴，這才是社會該有的氛圍。」不知道民進黨為什麼在地方選舉裡也要操作兩岸議題，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆在2010年擔任觀光局主任秘書時，也不斷的鼓吹高雄北京直航，怎麼換了位置後，就有完全不一樣的說法？「神也是你，鬼也是你。」

柯志恩指出，若提到假訊息，賴瑞隆昨天在總統面前公然的說財劃法三讀通過裡面有所謂的「首都稅」，眼睛是看到哪裡？這才叫做現行犯。賴總統這種說法，她必須要說，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」

除財劃法外，賴瑞隆昨也提到，在總預算案及軍購案上，柯志恩阻擋了高雄的產業及軍購發展。柯志恩說，立法院監督國防預算、抓不合理的漏洞，是幫人民看好荷包。國民黨支持國防自主，也支持無人機條例，只是認為不該放在國防部而是經濟部，甚至國民黨版本預算比行政院版本多出非常多。只是因為國民黨意見跟民進黨不一樣，賴瑞隆就說這是「阻擋」、「刪」，動用國家機器操作選舉、製造對立，這是非常要不得的。

至於賴瑞隆陣營傳出民調領先兩位數，柯志恩說，如果真的是領先兩位數，那賴瑞隆今天幹嘛大聲小叫說1％是假訊息？躺著選就好了，賴那麼快到高雄坐鎮，行為跟嘴巴完全不一致。賴總統昨天到了高雄，起碼給高雄市民一些紅利，什麼都沒有，還是大打兩岸牌。民調那麼穩的話，幹嘛操作這樣的訊息？

柯志恩說，高雄並非民進黨的「囊中之物」，她仍認為自己有一拚的機會。對於賴瑞隆自稱是第四棒，她酸「不管他是第幾棒，我真的把他三振出局，把新潮流絕對封殺，我才是最佳的救援」。

抗中 柯志恩 高雄

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