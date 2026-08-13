韓國瑜促併提案 翁曉玲：我們是用心審預算 不是要癱瘓國家

立法院長韓國瑜前天發怒，國民黨團、民眾黨團昨日也開始積極疏通立委撤案或併案，以提升議事效率。國民黨立委翁曉玲說，韓國瑜主持議事辛苦，國民黨團總召傅崐萁協調法案、策略也辛苦，在野黨委員用心審查預算，例如她便提出約270案，政府預算10年間暴漲1兆元，應依績效監督，絕非刻意癱瘓政府。

今年度中央政府總預算案最終審議在即，翁曉玲今日表示，韓國瑜主持議事辛苦，傅崐萁跟所有立委談預算、法案的時候，每次都是認真討論，最後版本是什麼、黨團策略如何，所以兩人都非常辛苦。

翁曉玲表示，不只是韓傅辛苦，個別委員也辛苦，以預算提案為例，她就提了約270個預算案，每個預算案都要仔細檢視各機關預算書，很多委員也是如此，包含民眾黨團的預算案，這是為何此次提了近2、3千案，代表大家的確認真檢視行政機關預算書，是否編列合理，有無浮編、亂編的情況。

翁曉玲強調，如果有看到問題，當然要挑出來合理刪減或凍結。大家不要忘記，這10年來我國預算從將近2兆元，到現在突破3兆，錢到底花到哪裡去？人民有感受到台灣基礎建設變更好嗎？人民生活有變更好嗎？物價不斷上漲，電費不斷提高，空氣品質也沒有改善，出現這麼多食安問題，因此她不知道為什麼民進黨政府需要花這麼多的錢治理國家。

翁曉玲表示，政府的錢是每位老百姓的納稅錢，「也就是我們自己的錢」，既然是自己的錢，要委託給管理人管理，那麼是不是應該要看看其績效表現，再來決定到底要付多少管理費用給這群人管理？這是清楚的概念，也希望大家都能夠支持在野黨委員們。

翁曉玲指出，「我們是很用心的審查預算，不要認為我們審查預算都是因為要癱瘓國家、癱瘓政府，讓行政機關不能運作，這是沒有的事情。」她反問，真的給政府錢，有去做好事嗎？如果沒有做好事的話，那為什麼要給這些錢？