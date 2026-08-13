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戴錫欽考慮辭黨部主委 蔣萬安：黨部會有完整規劃
台北市議長兼國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨天說，因作法無法讓大家都滿意，正慎重考慮辭去黨部主委一職。台北市長蔣萬安今天表示，相信黨部一定會有完整規劃與安排。
戴錫欽昨天在議會受訪表示，他現在非常慎重考慮擔任國民黨台北市黨部主委是否已超過負荷，因相關作法都無法讓大家滿意，正慎重評估是否請辭，也樂見優秀黨籍人士願意承擔。
蔣萬安上午出席台北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議前，被媒體堵訪問及戴錫欽考慮請辭一事，蔣萬安表示，相信黨部一定會有完整規劃與安排。
針對總統賴清德昨天在民進黨行動中常會提到中共介選，蔣萬安說，選舉將近，與其操作意識形態，不如好好向國人交代政府如何處理中聯油脂案，行政院和黑心廠商開會並決定下架標準，國營事業知情不報，到現在都沒有人出來道歉負責，賴總統承諾的國安會議何時召開，才是民眾真正關心的事。
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