陳昭姿稱政府放寬再生粒料回填土坑 工程會：誤導視聽 竹篙湊菜刀

民眾黨立委陳昭姿指控政府的土石採取、資源再利用政策及農地填土相關制度，有為年底選舉圖利工程廠商與建商。行政院公共工程會委員會指出，陳昭姿不清楚立法目的及修法原委，誤導視聽，深表遺憾。

陳昭姿反對政府修訂營建土石方再生利用再生資源項目及規範草案，將營建再生粒料、砂石場泥餅作為合法回填物料，也打算讓營建再生粒料納入農路修建使用。

工程會認為陳昭姿指控不實，土石採取法修法重點包括未經許可採取土石者，處100萬元以上2500萬元以下罰鍰，直轄市、縣市主管機關應限期令行為人依第六項規定完成整復場址及清除其設施，屆期未完成者，處10萬元以上250萬元以下罰鍰；整復不得使用廢棄物；整復得使用之物料、實施方法及其他相關事項，由中央主管機關會商相關主管機關公告之。

工程會說，修法強化土石採取管理，加重對違法者的處罰，除了提高罰鍰，加重刑責，要求違法業者必須整復場址，授權中央主管機關制定整復規範，包括整復物料、實施方法及其他事項，經濟部正與相關機關會商訂定規範。新法明確排除廢棄物，不能使用廢棄物回填整復。

工程會指出，資源循環推動法第25條第3項，得再生利用之再生資源項目，由中央目的事業主管機關公告之，要求中央事業目的主管機關，明訂可再生利用物質，讓各界有所依循。經濟部、內政部、農業部等部會，均據此法彙整當中，未來將公告可再生利用項目。陳昭姿將可再利用的資源，全部指控是廢棄物，誤解資源再利用，資源循環推動法的立法目的。

工程會表示，土石採取法、資源循環推動法，都是今年立法院通過法案，陳昭姿不清楚立法目的及修法原委，對於依法辦理工作的相關機關，是竹篙湊菜刀的指控，深表遺憾。