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特權登東沙島 民眾黨參選人告發徐佳青貪汙圖利、要求下台

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照片
僑委會委員長徐佳青。聯合報系資料照片

僑委會委員長徐佳青因用特權讓兒子參加東沙體驗營，被監察院開罰10萬元。民眾黨新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、吳亞倫與民眾黨顧問律師賴苡安今赴台北地檢署告發徐佳青涉貪汙圖利等罪嫌，要求徐下台，也要求行政院長卓榮泰不要再繼續包庇徐佳青這樣傲慢跋扈的人。

民眾黨指出，徐佳青濫用特權為親兒量身打造「東沙島特權遊」，遭監察院認定違反「公職人員利益衝突迴避法」，外界抨擊不斷，官箴敗壞！民眾黨3位候選人今赴台北地檢署告發徐佳青「明知違法而為之」，涉貪汙治罪條例及刑法圖利罪嫌，呼籲北檢毋枉毋縱、切勿雙標辦案，收案後即刻啟動偵辦。

陳語倢表示，他要問徐佳青拿著納稅人的錢去環遊世界，還不准人們質疑你，現在民進黨的官有這麼大嗎？他要告訴徐佳青如果知道羞恥兩個字怎麼寫，就趕緊下台，不然涉犯圖利時還當高官，「我合理懷疑拿納稅人的血汗錢吃喝玩樂」，他也痛批徐佳青怎麼可以這麼不要臉，也要求行政院長卓榮泰不要再繼續包庇徐佳青這樣傲慢跋扈的人。

吳亞倫表示，政府的資源到底是不是人人公平，有權利、有關係的人可以是另一套標準？不管你是誰的孩子 ，不管你是哪一個政黨或是過去做了多大的官，應該要用同一套法律、遵守同一套的標準。民眾黨等人呼口號「徐佳青下台、北檢快偵辦」。

民眾黨新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、吳亞倫告發僑委會委員長徐佳青用特權讓兒子參加東沙體驗營涉嫌貪汙圖利等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影
民眾黨新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、吳亞倫告發僑委會委員長徐佳青用特權讓兒子參加東沙體驗營涉嫌貪汙圖利等罪嫌。記者蕭雅娟／攝影

徐佳青 東沙 東沙島 貪汙 民眾黨

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