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陳以信：稱賴瑞隆只贏不到1%是假民調 在做認知作戰的就是賴清德

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨主席賴清德（中）昨天赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆（左）時表示，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。記者劉學聖／攝影
民進黨主席賴清德（中）昨天赴高雄輔選市長參選人賴瑞隆（左）時表示，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。記者劉學聖／攝影

針對賴清德總統昨天在高雄民進黨中常會，稱「賴瑞隆只贏不到1%」會是假民調，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，賴總統不是在闢謠，而是在替賴瑞隆的低迷選情先打預防針，賴總統單憑一句話，就想把所有不利選情的民調，都打成假訊息。真正在做認知作戰的，就是賴清德自己。

陳以信表示，「經濟學人」最新評論直指賴總統固執己見，不願像蔡英文一樣與在野黨協商。正因賴總統不尊重國會、拒絕妥協，才讓台灣陷入執政困境，也讓台海和平承受更大風險。

陳以信指出，慈濟詐騙案涉案陳姓律師筆記出現「DPP 100萬」，這不是假消息，而是檢方應該查清的真實疑點。他質疑「DPP」到底是誰？是不是指民進黨？100萬美元流向何處？

陳以信要求民進黨先自清，人民要知道，當年民間苦等疫苗、全民面對疫情之際，到底有沒有民進黨內人士竟然跟著詐騙犯在發國難財？

陳以信 賴瑞隆 賴清德

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