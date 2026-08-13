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審計報告揭高雄市府監管失靈 陳麗娜：柯志恩逼出土方解決方案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）去年曾前往美濃大峽谷會勘，批評業者假開發真盜採。圖／截自柯志恩臉書
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）去年曾前往美濃大峽谷會勘，批評業者假開發真盜採。圖／截自柯志恩臉書

高雄市審計處最新報告指出，高市府雖曾對美濃盜採土石進行現勘、裁罰，但存在裁罰延宕、未積極沒入違規機具等缺失。國民黨文傳會發言人、高雄市議員陳麗娜今日表示，該報告確認市府並未有效解決盜採及土方去化問題，反而是國民黨高雄市長參選人柯志恩鍥而不捨，才讓美濃大峽谷不再被傾倒廢土、農地得以復育，更進一步逼出政府修改相關規定、土方填海的方案，解決長期困擾全高雄的土方之亂。

陳麗娜指出，大峽谷事件曝光之初，綠營不斷強調市府早已查處、開罰，並指責柯志恩「收割」，甚至以同框照片進行側翼攻擊。然而審計報告顯示，市政府雖然曾進行現勘、裁罰及列管，卻也因裁罰延宕、未積極沒入違規機具、巡查範圍未隨新增坑洞擴大等缺失，使得破壞農地行為得以持續。此外，也因為市府的冷處理、得過且過，也讓高雄存在多年的土石方問題持續悶燒。

陳麗娜認為，由於柯志恩持續揭露，讓長期未獲充分處理的盜採及非法回填問題，一躍成為全國公共議題。這不僅使得美濃受損農地獲得追查、整復與司法究責的機會，也迫使全市營建土石方之亂被拿到檯面上討論，社會才知道原來流向、清運、分類與最終去化存在那麼多問題。

陳麗娜強調，在社會高度關注下，中央不得不推動相關修法工作，最後並提出利用南星計畫區處理營建土方的方案，解決困擾多時的土石方之亂。如果沒有柯志恩持續揭露與追問，美濃大峽谷不會如此快速進入全國視野，市府管理漏洞與土方去化困境，也不會被迫攤在陽光下接受檢驗。

陳麗娜 土方 高雄

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