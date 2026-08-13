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批傅崐萁輿論炸鍋 韓國瑜聲量飆半年新高「讚聲一面倒」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
韓國瑜傅崐萁槓上最新輿情出爐，韓國瑜聲量飆半年新高，且讚聲一面倒。聯合報系資料照
韓國瑜傅崐萁槓上最新輿情出爐，韓國瑜聲量飆半年新高，且讚聲一面倒。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜因國民黨立院黨團總召傅崐萁總預算協商未到，在直播鏡頭前怒批，「耍我們跟耍猴子一樣是不是？立法院被黑暗的力量控制住了。」更說「本人來、授權書記長、辭掉總召」3選1選項。TPOC台灣議題研究中心大數據資料顯示，韓聲量飆半年新高，且讚聲一面倒。

TPOC台灣議題研究中心數據顯示，韓國瑜的網路聲量在過去半年間（2月12日至8月11日），曾出現兩波高峰，其餘時段聲量多維持低檔。首先是4月30日有黃復興退將因不滿外傳韓國瑜未支持黨團版國防特別條例，在中常會稱「建請開除韓國瑜黨籍」，引起黨內震盪，連續兩天聲量衝高至逾5.9萬則。

TPOC指出，再來就是8月11日韓國瑜怒飆傅崐萁「辭掉總召」事件，單日聲量超過8.4萬則，遠高於過去半年平均每日1.1萬則左右水準，亦創半年聲量最高峰。透過網路留言內容主題風向分析發現，在這波輿論攻防中有關韓國瑜的討論，有高達39.5%聲量的留言聚焦稱讚「韓國瑜很讚」；28.1%的聲量熱議韓「太強」、「太帥了」；9.3%表示支持韓院長；6.8%表示韓「罵得好」；5.3％直指傅是韓認證的黑暗力量；4%表示韓「難得講人話了」；也有7%批評韓沒有對行政院「不副署不執行」表達意見。

TPOC表示，韓國瑜怒飆傅崐萁事件獲得壓倒性的正面回饋，正面的留言超過8成3，顯示其敢於向黨內強勢人物開砲的作風，成功營造「是非分明」與「鐵拳公道」的形象，反觀傅崐萁則被批評「黑暗力量」等標籤。此事件不僅讓韓國瑜個人聲量大幅加，也成功使同溫層以外的群眾對其改觀。

TPOC指出，另一方面，分析傅崐萁於8月11日至8月12日的網路聲量，負面聲量高達4萬7915筆，好感度（P/N 值）僅 0.31。負面的熱門貼文來自泛綠或對手陣營的政治社群粉專，藉此事件進行政治諷刺與擴散，以及年輕族群高度集中的Threads社群，透過自然流量發酵，表達對傅崐萁不出席協商及其後續聲明的強烈不滿，整體風向極度低靡。

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