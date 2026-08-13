經濟學人評賴總統固執 蔣萬安：真正挾持民主的是現在這個政府

最新出刊的「經濟學人」以「挾持台灣民主」為題專文，罕見點名賴清德總統態度「固執」，也提及反對陣營擋預算等，讓國家治理日益困難。北市長蔣萬安今說，真正挾持台灣民主是現在這個政府，不副署、不執行國會三讀的法律。

蔣也再重話提到，「尤其毒油案，沒有任何人出來負責、交代清楚，我想這才是讓現在台灣民主崩壞最主要的原因。」

蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議，對於經濟學人的「挾持台灣民主」專文，蔣萬安說，民進黨已經執政十年，投入上百億的經費打造的食安五環，現全面破功，結果沒有任何人出來負責、交代清楚；真正挾持台灣民主的，是現在這個政府，行政院不副署、不執行國會三讀通過的法律。

對於昨天蔣萬安赴議會備詢，民進黨議員簡舒培逼問挺韓國瑜？還是傅崐萁？蔣昨舉賴清德總統為例，反問韓國瑜也罵過賴總統自己生病要別人吃藥，「也支持韓這樣說？」蔣萬安今再度表示，中央政府總預算的審查，必須尊重立法院的審議程序，請民進黨不要永遠都是雙重標準。