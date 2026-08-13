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賴清德喊防中共介選...蔣萬安嗆：與其操作意識形態不如這事交代清楚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議。記者林麗玉／攝影

距選戰倒數三個多月，民進黨主席賴清德昨南部行動中常會，致詞時首度將中共「北戴河會議」與台灣選舉情勢連結，並表示要慎防「中共介選」。北市長蔣萬安今反嗆，「選舉到了，不要又再操作意識形態」，與其操作意識形態，不如好好跟國人交代清楚毒油事件。

蔣萬安今天上午出席北市115學年度第1學期公私立中等學校校長會議。對於昨天賴總統赴高雄行動中常會，致詞時首度將中共「北戴河會議」與台灣選舉情勢連結，警告大陸可能把2026年台灣地方選舉視為對台工作的重要戰場，對於中國介入台灣選舉的相關訊息，呼籲社會提高警覺。

蔣萬安今天被問及怎麼看選舉到了，賴總統特別提到慎防中共介選？蔣說，選舉到了，不要又再操作意識形態，與其操作意識形態，不如好好跟國人交代清楚，毒油這件事情這個政府到底要怎麼處理？看到行政院跟毒油案黑心廠商一起開會，決定下架的標準，國營事業知情不報？

蔣說，結果到現在，這個政府沒有任何人出來道歉，沒有任何人出來負責，賴清總統承諾的召開國安會，到底開了沒有，這才是民眾真正關心的議題。

蔣萬安 介選 賴清德

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