駐德代表投書德媒：聯大2758號決議未涉台灣

駐德國代表谷瑞生近日投書德國媒體指出，北京經常援引聯合國大會第2758號決議，主張台灣是中華人民共和國一部分，但這項決議實際上僅處理中國在聯合國的代表權，並未涉及台灣，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

谷瑞生以「台灣：為何北京的主張在國際法上站不住腳」為題撰寫專文，9日刊登於讀者群涵蓋德國政界、企業及政策研究圈的「論壇媒」（Table Media）旗下聚焦台海與中國的China.Table Briefing。

根據駐德代表處新聞稿，谷瑞生在專文中回顧，中華民國是聯合國創始會員國，也是聯合國安全理事會最初5個常任理事國之一。1949年國共內戰後，中華民國政府遷往台灣，中華人民共和國則在中國大陸成立。

1971年聯合國大會通過第2758號決議，中華人民共和國取得中國在聯合國的席位。谷瑞生指出，北京經常援引這項決議，作為台灣屬於中華人民共和國的依據，但決議實際上僅處理「中國代表權問題」，內容沒有提及台灣，也沒有授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

谷瑞生進一步指出，中國政府仍將2758號決議解讀為台灣屬於中華人民共和國，並將這項解讀與北京的「一中原則」結合。然而，歐盟採取獨立的「一中政策」，且明確有別於北京的「一中原則」。

他強調，歐盟及其會員國均未承認台灣是中華人民共和國的一部分。然而北京對2758號決議的解讀已產生實際影響，使台灣持續被排除在聯合國、世界衛生組織（WHO）等聯合國專門機構及其他國際組織之外，阻礙國際合作。

他並從國際法角度主張，依據1933年「蒙特維多國家權利義務公約」，國家構成要件包括常住人口、明確領土、有效政府，以及與其他國家建立關係的能力，而台灣符合這些條件。

投書指出，「只有聯合國會員國才能被視為國家」的論點並不成立，否則按照相同邏輯，中華人民共和國在1949年至1971年間也不能被視為國家。

谷瑞生也強調台灣在全球經濟及科技供應鏈的重要性。台灣是全球第22大經濟體，超過9成最先進半導體在台灣生產；2025年國內生產毛額（GDP）約8840億美元，若與歐盟會員國相比，經濟規模可排名第7。

此外，全球約一半貨櫃運輸及歐盟約4成對外貿易經過台灣海峽。谷瑞生表示，維持台海和平穩定符合國際社會共同利益。

他並引述德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）及澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）的立場，兩人支持台海和平穩定及台灣有意義參與國際組織。瓦德福同時強調，聯合國憲章禁止使用武力的原則同樣適用於台灣海峽。

谷瑞生最後批評，聯合國體系多年來受到北京政治壓力影響，台灣民眾被拒絕進入聯合國設施、台灣記者無法採訪聯合國活動，台灣也難以有意義參與聯合國體系。

他表示，讓台灣參與聯合國工作並非政治上的妥協，而是落實聯合國憲章所揭示的普遍性與國際合作原則。面對疫情、供應鏈及科技安全等全球性挑戰，讓台灣有意義參與國際體系，符合國際社會共同利益。