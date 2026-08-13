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金融時報：疑與中國有關駭客利用自主AI工具 入侵台灣政府網站

中央社／ 台北12日綜合外電報導

英國「金融時報」獨家報導，疑似源自中國的駭客利用可公開取得的人工智慧（AI）工具，入侵了台灣政府網站，這起前所未見的攻擊凸顯AI正改變網路戰。

根據「金融時報」（Financial Times），最先發現這起網路入侵事件的是以色列AI公司Dream研究人員，據稱這些攻擊者利用開源AI代理程式，打造自主式駭客工具，行動方式就像一支協同作戰的網路攻擊團隊。

據報導，在7月初的4天期間，這項工具同時部署最多8個自主代理程式，繪製出21個政府系統的網路架構、研究系統漏洞，並在遭阻擋時改變策略。

研究顯示，這項工具至少入侵85個政府使用者帳戶，竊取逾2500筆人員資料，之後更進一步攻擊台灣核能安全主管機關及至少7家能源公司。

Dream策略長貝克（Amir Becker）曾任以色列精銳訊號情報單位8200部隊（Unit 8200）網路行動主管。貝克表示，他過去從未見過這種針對政府目標的「端對端自主攻擊」。

他還指出，AI工具問世意味著各國政府如今必須假設自己持續遭受網路攻擊，「這必須成為全球各國政府的基本假設」。

一名知情人士指稱，這起攻擊的目標是台灣。Dream以公司政策為由，不願證實是哪國政府遭鎖定，但稱已將這起入侵事件告知某個「亞太」國家。

Dream未將這起攻擊歸咎於特定團體，但研究人員指出，與該起駭客行動有關的內部通訊使用了簡體中文，意味著操作者極可能與中國有所關聯。

相較之下，從攻擊目標取得的資料則以繁體中文撰寫，這種文字形式通常只見於台灣、香港和澳門的政府網站。

台灣數位發展部發言人以涉及機密為由，拒絕對這起駭客攻擊發表評論。這名發言人還說，所有「涉及政府機關或關鍵基礎設施的事件，都將依既定通報及應變程序處理」。

這名發言人表示：「駭客攻擊手法日益多樣化，近年來，AI技術的整合進一步改變網路安全事件的本質。AI代理程式為網路安全防禦帶來新的雙重挑戰：攻擊行動趨於自動化，而AI代理程式本身也成為新漏洞。」

中國當局未回應置評要求。

台灣國安局曾在1月發布的報告中指出，台灣2025年平均每天遭受260萬次來自中國的網路攻擊，較前一年增加6%。

駭客 金融時報 以色列

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