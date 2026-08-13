經濟學人：台灣民主被挾持…總統不協調、反對黨引爆憲政危機

經濟部、財政部、交通部、內政部跨部會聯合查緝中國大陸重機品牌張雪機車違法進口，並當場扣車，引發網友熱議。經濟部長龔明鑫昨天表示，現行法規不允許進口，不論是整車還是零組件，因此會加以查緝，不過，若中國大陸重機想進口到台灣，也不是不行，只要透過貿易談判就有機會，可惜兩岸現有的官方談判大概都沒有持續。

2026-08-13 00:00