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經濟學人：台灣民主被挾持…總統不協調、反對黨引爆憲政危機
英國「經濟學人」雜誌十一日發表「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物顧自身利益，該文火力集中批評反對黨，指讓國家治理困難，中國為唯一贏家。
這篇由經濟學人專欄作者雷尼（David Rennie）所寫的文章指出，台灣民主不只是相較蔣介石獨裁統治的一大進步，本身也是一種嚇阻力量，但台灣仍迫切需要更多讓習近平顧忌的籌碼；而川普五月與習近平會談後還呼應論述，稱賴清德是可能引發戰爭的莽撞之人。
雷尼說，賴總統態度固執，不像前總統蔡英文與國民黨溫和派磋商；但反對黨引發連串憲政危機，擋政府預算數月，包括買美國武器，阻擋憲法法庭人事。反對黨還採自毀行動，阻擋廿一萬架無人機訂單扶植本土產業。
國民黨文傳會主委陳以信表示，經濟學人對賴總統負面觀察，顯見賴總統政治風格已成台海和平最大風險，反映行政權凌駕國會監督。
針對經濟學人指國民黨阻擋無人機產業發展，陳以信表示內容不正確，國民黨並非阻擋產業發展，而是提出「無人機發展與採購條例」草案，主張六年投入二四○○億元，總額高於政院版，兼顧軍用無人機採購與本土產業的研製。
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