聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁一一致電藍委協調…藍白減案 總預算周五表決大戰

聯合報／ 記者唐筱恬王小萌屈彥辰劉懿萱／台北報導
立法院長韓國瑜（左）與立法院秘書長周萬來（右）11日召集協商115年度總預算案。 聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（左）與立法院秘書長周萬來（右）11日召集協商115年度總預算案。 聯合報系資料照

立法院長韓國瑜前天發怒後，國民黨團、民眾黨團昨天動起來，積極疏通立委撤案或併案，直到傍晚，藍白已經壓縮至一六五案。韓國瑜預計不再召集朝野協商，今年度中央政府總預算案將在明天院會上演表決大戰。

韓國瑜十一日召集總預算第三輪協商，在野黨刪減案還有約四百多案。據了解，在韓國瑜震怒後，國民黨團總召傅崐萁昨親自協調藍營立委縮減提案，還一一打電話給提案立委，到昨天傍晚，國民黨團提案量已剩一○二案，將持續溝通。

民眾黨人士透露，黨團目前已調整至六十案左右，會再持續縮減，以配合總預算案審查時程，剩下包括監察院、ＮＣＣ及司法院等部會，黨團堅持刪除部分預算，以因應監督立場。

眾所矚目的通案刪減提案，據了解，藍白考量今年度已過三分之二，擬將原本的刪減百分之二下調成百分之一點五左右；立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰九至十二月薪水，還在溝通中。

國民黨團書記長林沛祥表示，預算提案滾動式調整中，考慮到會期時間有限，且今年度已過三分之二，每位立委都能理解狀況，政府各部門也正與委員進行溝通。

民眾黨團總召陳清龍說，只要行政部門拿出誠意面對，把預算用途、必要性、執行成效說清楚，民眾黨團開大門、走大路，持續與各部會保持溝通中；若最終無法取得共識，就交付院會表決，不會為了刪減案數，就對行政部門的訴求照單全收。

民進黨團總召蔡其昌說，今年度總預算即使順利完成審議，時間也已接近八月底，屆時行政院又將把明年度中央政府總預算案送進立法院，恐創下「兩本預算同時在立法院」紀錄；他也質疑，韓國瑜希望加速預算審議，但藍白是否埋單，情況相當複雜，並非他能評論。

藍白 總預算 傅崐萁 韓國瑜 國民黨團

延伸閱讀

新聞幕後／驚天一怒！推進總預算進度 韓國瑜不忍了

總預算協商 韓院長怒嗆傅崐萁「不來就辭總召」

缺席預算協商...傅崐萁回應了 溫情喊話韓國瑜：軟性抗議行政權漠視國會

多項預算談不攏 周五恐上演表決大戰

相關新聞

經濟學人：台灣民主被挾持…總統不協調、反對黨引爆憲政危機

英國「經濟學人」雜誌十一日發表「挾持台灣民主」專文，抨擊台灣政治人物顧自身利益，該文火力集中批評反對黨，指讓國家治理困難，中國為唯一贏家。

新聞眼／總預算延宕…綠見縫插針 忘了政院是元凶

立法院長韓國瑜對總預算進度心急如焚，罕見對國民黨大黨鞭發飆。綠營見獵心喜見縫插針；但追根究柢，行政院慣用不副署立院法案、不編列立院預算等方式藐視立法權，恐怕才是造成今天國會亂象、總預算必須「趕作業」的元凶。

傅崐萁一一致電藍委協調…藍白減案 總預算周五表決大戰

立法院長韓國瑜前天發怒後，國民黨團、民眾黨團昨天動起來，積極疏通立委撤案或併案，直到傍晚，藍白已經壓縮至一六五案。韓國瑜預計不再召集朝野協商，今年度中央政府總預算案將在明天院會上演表決大戰。

韓國瑜動怒 傅崐萁：院長辛苦了 家和萬事興

立法院長韓國瑜前天召集黨團協商總預算時，因國民黨團總召傅崐萁缺席而動怒。傅崐萁昨表示，韓院長辛苦了，「無聲勝有聲，家和萬事興」，國民黨要團結。立法院前院長王金平說，希望立法院一切順利進行，早日完成總預算審查並通過。

洩密案 盧秀燕：檢調小事大辦

台中地檢署偵辦台中市政府參議顏迺倫、台北市政府前發言人李政軒等人涉嫌二○二○年中市府採購洩密案。台中市長盧秀燕昨說，六年前舊案一查再查沒有異樣，檢調小事大辦，尤其在賴清德總統率民進黨中常會親征台中市後，有這樣的動作，啟人疑竇。台北市長蔣萬安昨被綠營民代追問是否事前知情，蔣回嗆偵查不公開，「難道要我洩密嗎」？

張雪機車被禁 龔明鑫：歡迎貿易談判

經濟部、財政部、交通部、內政部跨部會聯合查緝中國大陸重機品牌張雪機車違法進口，並當場扣車，引發網友熱議。經濟部長龔明鑫昨天表示，現行法規不允許進口，不論是整車還是零組件，因此會加以查緝，不過，若中國大陸重機想進口到台灣，也不是不行，只要透過貿易談判就有機會，可惜兩岸現有的官方談判大概都沒有持續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。