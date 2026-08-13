傅崐萁一一致電藍委協調…藍白減案 總預算周五表決大戰

立法院長韓國瑜前天發怒後，國民黨團、民眾黨團昨天動起來，積極疏通立委撤案或併案，直到傍晚，藍白已經壓縮至一六五案。韓國瑜預計不再召集朝野協商，今年度中央政府總預算案將在明天院會上演表決大戰。

韓國瑜十一日召集總預算第三輪協商，在野黨刪減案還有約四百多案。據了解，在韓國瑜震怒後，國民黨團總召傅崐萁昨親自協調藍營立委縮減提案，還一一打電話給提案立委，到昨天傍晚，國民黨團提案量已剩一○二案，將持續溝通。

民眾黨人士透露，黨團目前已調整至六十案左右，會再持續縮減，以配合總預算案審查時程，剩下包括監察院、ＮＣＣ及司法院等部會，黨團堅持刪除部分預算，以因應監督立場。

眾所矚目的通案刪減提案，據了解，藍白考量今年度已過三分之二，擬將原本的刪減百分之二下調成百分之一點五左右；立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰九至十二月薪水，還在溝通中。

國民黨團書記長林沛祥表示，預算提案滾動式調整中，考慮到會期時間有限，且今年度已過三分之二，每位立委都能理解狀況，政府各部門也正與委員進行溝通。

民眾黨團總召陳清龍說，只要行政部門拿出誠意面對，把預算用途、必要性、執行成效說清楚，民眾黨團開大門、走大路，持續與各部會保持溝通中；若最終無法取得共識，就交付院會表決，不會為了刪減案數，就對行政部門的訴求照單全收。

民進黨團總召蔡其昌說，今年度總預算即使順利完成審議，時間也已接近八月底，屆時行政院又將把明年度中央政府總預算案送進立法院，恐創下「兩本預算同時在立法院」紀錄；他也質疑，韓國瑜希望加速預算審議，但藍白是否埋單，情況相當複雜，並非他能評論。