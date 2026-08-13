韓國瑜動怒 傅崐萁：院長辛苦了 家和萬事興

立法院長韓國瑜前天召集黨團協商總預算時，因國民黨團總召傅崐萁缺席而動怒。傅崐萁昨表示，韓院長辛苦了，「無聲勝有聲，家和萬事興」，國民黨要團結。立法院前院長王金平說，希望立法院一切順利進行，早日完成總預算審查並通過。

王金平訪柯建銘：敏感的時地看敏感的人

王金平昨拜訪民進黨立委柯建銘，被問是不是與韓國瑜動怒有關。王金平說，他們之前已經約好，沒想到會在敏感的時刻來到敏感的地點，來看敏感的人物。被問到過去有沒有在野黨或執政黨最後沒在協商簽名，柯建銘回答「當然沒有過」。

媒體詢問，過去主持朝野協商時也這樣動怒過？王金平說，動怒是對不起自己，動怒的時候，五臟六腑都翻騰，對自己的健康不好；他希望立法院一切都能夠順利進行，早日完成總預算審查，通過總預算案。

行政院：別讓三本預算互等、互卡

行政院發言人李慧芝說，感謝韓國瑜辛苦主持朝野協商，盼朝野速審今年度中央政府總預算，明年度總預算最快廿日送行政院會通過後交立法院審議，後續將送交今年度追加預算，盼朝野努力，別讓三本預算「互等、互卡」。

盧秀燕：韓傅兩人是政治家各有難處

韓國瑜動怒批傅崐萁，台中市長盧秀燕昨表示，兩位都是有智慧、又成熟的政治家，相信一定很快能夠化解，外界就不必多事、見縫插針。綠營昨在北市議會連番逼問台北市長蔣萬安支持誰，蔣說，立法院有一定機制，反問：「行政院不副署、不執行，議員接受嗎？」

盧秀燕說，韓國瑜院長是國會議長，非常辛苦，而且身負重責任，必須在一定時間之內趕快完成預算案和法案，辛苦可想而知；傅崐萁身為總召，要整合黨團委員不同意見，也有他的難處，「他們都辛苦了」。

新北市長侯友宜說，每個人都是為人民、為國家做事，大家各自職責、同心協力，讓預算能夠順利完成，讓人民所期待的相關建設跟福利能快速推動。

國民黨立委翁曉玲表示，韓國瑜可能是心急，希望預算快點通過，但傅崐萁也並非偷懶不出席會議，始作俑者還是行政院過去這段時間不尊重立法院；每次預算審查會議中，行政機關首長不斷地嗆立委、攻擊立委，像前幾次會場上發言的時候，行政院秘書長張惇涵的確有對她有一些言語上攻擊。

友黨內部發生齟齬，民眾黨主席黃國昌昨表示，同黨代表應能好好溝通；面對民進黨政府的違法濫權，國會真的要扮演好監督的角色。