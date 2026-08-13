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遭爆與李建成組團赴日考察 花敬群稱爬山、尾牙 都是為公務

聯合報／ 記者林銘翰張曼蘋藍鈞達任珮云／台北報導

包租代管龍頭「兆基」爆發資金黑洞，民眾黨昨質疑，國家住都中心董事長花敬群與兆基創辦人李建成關係密切，二○一八至二○二五年間數度同台出席活動，甚至還組團到日本考察。花敬群回應，去日本就是為了了解包租代管業務怎麼推動，爬山、尾牙都是為公務。

此外，兆基昨天與銀行團開會協商後續貸款及融資問題，據了解，銀行團內部傾向暫不抽銀根，也不會增加授信額度；但受到宏碁無預警退出兆基經營事件影響，銀行團對兆基未來營運及債權保障產生高度疑慮，已採取圈存等防禦性措施，並要求兆基提出更具體的營運及債權保障方案。

針對兆基爆發財務危機，民眾黨立委許忠信昨天在立法院質疑花敬群與李建成關係密切。花敬群答詢時表示，當初是因為從事社宅包租代管工作才認識李建成，兆基多年來做的社宅包租代管，其實三分之二是縣市政府辦的案件，三分之一是中央政府的案件，不能都扯到住都中心身上。

對於許忠信質疑雙方是「經常爬山的山友」，花敬群則回擊，「那是委員你們說的吧？」自己對是非善惡分得很清楚，「媒體報導也是這幾天的事，但投資人投資這些公司債是前幾年的事，怎會有關係？」花敬群並反嗆，「我想（台北市前市長）柯文哲跟他更熟吧！」

至於是否與李建成赴日考察、多次參加尾牙等，花敬群強調，前往日本考察是為了了解包租代管的業務是怎麼推動的，這屬於公務範疇；而出席業者的尾牙同樣是公務交流，他個人平時也會參加許多不同公會的尾牙。花敬群強調，這些行程皆為推動政務所必要的公務接觸，也是所有推動政務的同仁必須要有的態度。

內政部長劉世芳說，政府會以「公共利益與公共設施服務不打折」的方式，確保房東房客合約與權益不受打折跟改變。若業者後續無法回覆政府提出的問題，內政部將暫停撥付第四期計畫經費。她也表示，內政部與各縣市地方政府、公會開會交換意見後，目前房東與房客並未出現恐慌或要解約狀況。

花敬群 尾牙 考察 兆基 劉世芳

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