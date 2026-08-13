張雪機車被禁 龔明鑫：歡迎貿易談判

經濟部、財政部、交通部、內政部跨部會聯合查緝中國大陸重機品牌張雪機車違法進口，並當場扣車，引發網友熱議。經濟部長龔明鑫昨天表示，現行法規不允許進口，不論是整車還是零組件，因此會加以查緝，不過，若中國大陸重機想進口到台灣，也不是不行，只要透過貿易談判就有機會，可惜兩岸現有的官方談判大概都沒有持續。

有業者日前在社群展示自大陸將重型機車零組件分拆後輸入台灣，並在國內組裝成車；經濟部認為有意圖規避我國輸入管理規定情形，於是跨部會成立聯合查緝小組，前往新北市涉案營業場所查緝，並當場扣押涉案車輛。

龔明鑫昨受訪表示，目前不允許中國重型機車整車進口，或是透過零組件進口後在台灣組裝；如果中國的重型機車希望可以賣到台灣，非常歡迎重啟談判。

三陽、Gogoro等國內機車大廠對此事件都不做評論。但有業者私下認為，政府現在的動作顯得有點過大。

大陸人民日報日前發表「擋『張雪機車』，民進黨當局怕什麼」文章，批評民進黨怕的不是衝擊台灣產業，而是讓台灣民眾感受到大陸製造的先進與強大。