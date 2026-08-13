詐慈濟案「DPP 100萬」金流待查

曾任彰化律師公會理事長陳昱瑄涉與男子李易儒誆騙慈濟購買ＢＮＴ疫苗佣金案持續延燒，檢方查出陳的手札出現「ＤＰＰ １００萬」字眼，陳稱ＤＰＰ指的是李姓男子，但李男已死亡且名字縮寫不同，金流仍待查。用於洗錢的黃金還有七十七點三公斤下落不明，不排除被逃逸的李男帶出境。

由於民進黨的英文縮寫恰為ＤＰＰ，該手札內容引發揣測。國民黨立委徐巧芯昨在臉書引述相關報導問：「ＤＰＰ是誰？」網友則諷刺說，「不比照柯文哲標準？」、「小沈都查得出來是誰了，ＤＰＰ查不出來？」

陳昱瑄和掮客李易儒涉嫌詐取慈濟高達三千萬美元（約台幣十點六億元）佣金，用於洗錢、購買大量黃金，八月六日被台中地檢署依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

慈濟遭詐案引發軒然大波，起訴書內非供述證據，陳昱瑄的手寫札記出現「ＤＰＰ100萬」、「ＴＣ黃100萬」等文字；檢方認為，陳昱瑄負責的鈺達公司收受慈濟基金會款項後，部分流向「少東」、「ＤＰＰ」，及「ＴＣ黃」等不詳人士，從事不詳用途。

對於「ＤＰＰ」，檢方指出，陳昱瑄稱指的是另一名男子李國凱，但經查，李男二○二四年三月已死亡，另根據陳女札記、相關卷證，都沒發現她和李男紀錄，且李男的英文簡稱應為「ＬＫＫ」或「ＬＧＫ」，與「ＤＰＰ」毫無關聯。