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外交官被指霸凌 李冠德反控下屬

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

我駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控霸凌及濫用公帑等爭議，外交部已要求返國說明，李冠德透過書面資料一一駁斥指控，並將矛頭指向三名下屬。他反控下屬延宕工作，甚或是故意不報告，「蓄意激怒本人」，稱自己還遭對方摔門。李冠德認了超速違規，但說罰單速度為一二○公里，並非遭指控的一五六公里，他也沒酒駕。

爆料指控李冠德在耶誕假期間對帶著六歲幼兒到辦公室加班的官員失控咆哮。李冠德說，同仁林員在工作期間未能完成應盡作業，兩度表示要回家做飯給小孩吃，他對林說工作延宕甚久，「口氣嚴肅但絕無飆罵」。此外，館務會議上，另名同仁劉員明知延宕業務多項，卻故意不報告，「蓄意激怒本人」，他請劉員回辦公室取件補充報告，劉員當場大力摔門而去，並未再回到會議室。

針對濫用公帑等財務爭議，李冠德指控是時任會計作假帳，且混用私人與公帳戶，已遭撤換；而接手的會計擅自辦理出納業務導致匯入某雇員錯誤帳戶，需重新匯款。

李冠德未解釋挪用經費將國內高層長官升等高級套房，並將超額房費挪移申報等爭議。他只說，辦理世界衛生組織（ＷＨＯ）推案活動，除衛福部自行負擔其費用外，其餘全由外交部四單位的計畫科目來支應；各團體的出席名單、抵離時間及於飯店內辦理的活動持續變動，又因為飯店提供的方案配套條件限縮，瓦處在外交部專案額度內，向飯店爭取最有利條件辦理，絕無挪用公款、收回扣或做假帳。

外交部表示，接獲駐日內瓦辦事處檢舉後，就協助當事人提起職場霸凌申訴，並決定受理；外交部也已要求李冠德返國配合調查。

李冠德 外交官 霸凌

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