陸駭客發動？AI駭政府網站 數發部不評論

英國金融時報報導，以色列網路安全業者發現，疑似中國大陸駭客利用公開ＡＩ工具，打造能協同作業的自主攻擊系統入侵台灣政府網站，這類型的網攻應屬首例，凸顯ＡＩ正改變網路戰形態。

數位發展部以保密為由，不願評論這起事件，但表示涉及政府機關或重要基礎設施的事件，均會依既定程序通報及因應。數發部指出，ＡＩ代理工具使攻擊自動化，工具本身也可能成為新的安全漏洞，為網路防禦帶來雙重挑戰。

報導引述以色列ＡＩ與網路安全公司Dream研究人員報導，攻擊者利用開源程式碼的ＡＩ代理系統Hermes和OpenClaw，建立自主駭攻工具，最多可同時派出八個ＡＩ代理工具，分工研究安全漏洞，並在攻擊受阻後改變策略。

這個工具七月初在四天內探查廿一個政府系統，入侵至少八十五個政府使用者帳號，取得逾二千五百筆人事資料，隨後把攻擊範圍擴大至台灣核安會及至少七家能源公司。

報導引述知情人士說，這次的目標是台灣。Dream不願證實遭到攻擊的是哪一國政府，但表示已將這起入侵事件通知一個亞太地區國家。Dream並未認定攻擊由特定組織發動，但研究人員發現，攻擊者內部通訊使用簡體中文，被竊資料則是繁體中文，研判幕後操作者很可能和大陸有關。