市府採購洩密案 盧秀燕：檢調小事大辦

台中地檢署偵辦台中市政府參議顏迺倫、台北市政府前發言人李政軒等人涉嫌二○二○年中市府採購洩密案。台中市長盧秀燕昨說，六年前舊案一查再查沒有異樣，檢調小事大辦，尤其在賴清德總統率民進黨中常會親征台中市後，有這樣的動作，啟人疑竇。台北市長蔣萬安昨被綠營民代追問是否事前知情，蔣回嗆偵查不公開，「難道要我洩密嗎」？

檢調近日搜索查辦台中市政府二○二○年模擬聯合國勞務採購洩密案，四名被告有時任秘書處長的顏迺倫、時任秘書處專門委員的主任秘書黃雅希、科長洪隆益，以及時任市長秘書的李政軒涉案，檢方六日複訊後命顏女、李男各十五萬元、卅萬元交保。

盧秀燕昨先表示尊重司法、毋枉毋縱，接著表示此案是六年前舊案，「六年前一直查，沒有異樣，六年後的今天，忽然重啟案子」。她質疑，檢調動作小事大辦，還大肆搜索，啟人疑竇，尤其是賴總統率民進黨中常會親征台中後，這時做出這樣的動作，啟人疑竇，不了解為什麼會這樣子？

蔣萬安昨赴議會報告總預算案、追加減案，民進黨北市議員簡舒培等人追問是否事先知情？蔣萬安說，這件事情是在八月七日得知，李政軒在接受調查回台北時回報並當場提出辭呈，並以個人生涯考量而准辭，但基於偵查不公開，他不能主動談，「難道要我洩密嗎」？