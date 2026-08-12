與聖文森建交45周年 賴總統：民主夥伴團結應對威權擴張等挑戰

賴清德總統晚間出席中華民國與聖文森及格瑞那丁建交四十五周年慶祝酒會，他說，台聖建交45年來，始終秉持互信互惠精神，相互扶持、並肩同行，持續深化人才培育、基礎建設等領域合作，期盼未來兩國邦誼持續傳承茁壯；他也提到，當前威權主義擴張、氣候變遷等嚴峻威脅，沒有國家可以獨自面對，民主夥伴一定要團結，共同維護全球民主與繁榮。

適逢聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（Godwin Friday）對台國是訪問，賴總統晚間偕傅萊德參與酒會，他感謝傅萊德伉儷率團來訪，展現對台灣的高度友誼。

賴總統指出，台聖同為海洋國家，也共享民主、自由、人權及法治等普世價值，雖然相隔遙遠的地理距離，但從未阻礙彼此真誠的友誼；傅萊德和他都有強烈的決心，為兩國的邦誼開拓更長遠的未來，迎接更璀璨的45年。尤其近年來，兩國在產業交流、人才培育以及基礎建設等領域持續深化合作；從阿諾斯谷急重症醫院的興建，到「青年農民訓練計畫」、「畜牧發展計畫」的推動，都為聖文森國人民帶來實質助益，深化雙邊情誼，也讓兩國成為夥伴關係。

賴總統提到，當前威權主義擴張、氣候變遷、公共衛生、數位安全等挑戰，都為國際社會帶來嚴峻的威脅，沒有任何國家可以獨自面對；民主夥伴一定要團結，而彼此之間的合作，不只是促進雙邊發展，更要打造緊密的國際網絡，共同維護全球的民主、和平與繁榮。

傅萊德表示，兩國關係不斷發展，希望在未來五年，雙邊能創造更多交流、解決新問題，聖文森始終堅定支持台灣，致力提升台灣在重要國際組織的參與；雙邊的關係已經超越朋友，而是夥伴關係。

中華民國（台灣）與聖文森及格瑞那丁建交45週年慶祝酒會今天在台北遠東飯店舉行，賴清德總統（右）與聖文森及格瑞那丁總理傅萊德（左）伉儷一起出席。記者胡經周／攝影