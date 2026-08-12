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白委許忠信率團訪美 傳達國防預算、無人機採購等議題立場

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委許忠信今天率團訪問美國。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨立委許忠信今天率團訪問美國。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨立委許忠信今天率團訪問美國，預計拜會多個行政部門與華府智庫。台灣民眾黨表示，針對國防特別預算與無人機採購議題，訪團將向美方明確闡述民眾黨立場，同時也將就美國關稅政策、第二波軍售暫緩等議題坦誠交流，促進雙方理性對話並深化互信基礎。

民眾黨晚間發布新聞稿指出，民眾黨主席黃國昌責成許忠信擔任團長，民眾黨政策會執行長吳皇昇、副執行長徐文路及國際事務部代理主任廖偉宏等人偕同出訪，訪團預計拜會美國行政部門、國會研究室，並且走訪華府多間智庫，就台美安全合作、國防預算審查機制、無人機採購立場及兩岸局勢等議題交換意見。

民眾黨表示，面對國際情勢的迅速變遷，還有台美合作關係的推演，民眾黨作為台灣國會的關鍵力量，始終堅定支持國防自主，同時也肩負責任深化與美方權威決策圈及智庫學者的直接對話，精準傳達台灣的真實民意。

民眾黨說明，針對國防特別預算與無人機採購議題，訪團將明確向美方闡述民眾黨的立場，包括無人機採購應該回歸常態年度預算審查的必要性，還有在全力支持國防建設的同時，兼顧健全的國會監督機制與財政紀律。

此外，針對近期關稅政策、第二波軍售暫緩等政經議題，訪團預計與美方進行坦誠交流，真實呈現台灣民意現況，促進雙方理性對話並深化互信基礎。此外，訪團也將強調「美國對台六項保證」應該納入美國國內法的重要性，將台灣安全保障制度化，藉此進一步深化台美關係。

民眾黨表示，本次訪美行程緊湊且扎實，訪團在華府期間預計造訪6間智庫，並且與超過20個官方與民間單位，還有美方行政官員、國會幕僚及戰略學者進行互動，民眾黨期盼透過實質且務實的政黨外交，為台美雙邊合作注入更多穩健且建設性的力量。

國防預算 無人機 許忠信

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