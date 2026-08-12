駐日代表再轟：無法認同長崎市府決策錯誤 遺憾對方表裡不一

日本長崎市9日舉行原爆紀念日和平紀念典禮，卻出現座位風波引發台日關注。駐日代表李逸洋晚間透過臉書再發文，回擊所謂「沒有受邀，是台灣自己申請出席」的說法，他說，長崎決策錯誤，令人無法認同，台灣有原爆受難者，為何會沒資格參加？過去整整79年被動不參加，去年開始主動爭取，何錯之有？

李逸洋指出，台灣有許多在日工作者、旅日僑胞、留學生、台籍日本兵是原爆受害者，台灣應該出席表達撫慰受害者，並且向國際社會傳達台灣追求和平的決心與意志，所以去年戰後80周年，他上任後首次向廣島市和長崎市申請參加。

李逸洋說，去年廣島市改變作法，不以「邀請」方式，改以「通知」方式歡迎各國參加，台灣表達出席意願，也收到了通知所以出席；在典禮手冊上台灣代表席次名列使節團座位，今年作法與待遇皆如同去年。

李逸洋指出，長崎市做法大不同，市長鈴木史朗說明邀請國外的對象僅限有設使館（邦交國）及聯合國會員國才有資格；台灣兩者皆不是，所以席位不能坐「使節區」，僅能坐海外一般席次的「國際機構區」；長崎決策錯誤，令人無法認同，和平紀念典禮是一項儀式，根本不是有會員人數限制，且具有權利、義務規範的那種組織，長崎市不該以台灣不是日本邦交國也不是聯合國成員國，就不列邀請對象。

李逸洋表示，荒謬的是，長崎市每年邀請威權主義國家陣營擁核的中國、俄羅斯、北韓參加，對一向堅守和平，關係緊密，且是日本第3大貿易夥伴的重要鄰國台灣，竟然連列為邀請對象都不考慮，與和平典禮訴求的「廢除核武」完全背道而馳；去年是首度得以出席，珍惜80年來首次有機會參與長崎和平儀式，撫慰受難者及向國際社會傳達和平意志，忍辱參加，但會後立即發表聲明抗議。

李逸洋說，「有些人質疑我，人家沒邀請為何要參加？要反問質疑者，和平紀念典禮參加者為數是以萬人計算，台灣有原爆受難者，為何會沒資格參加？過去整整79年被動不參加，去年開始主動爭取何錯之有？」

李逸洋表示，根據福岡處長報告，長崎市政府事前有派員來感謝台灣今年能夠出席，遺憾是「對方表裡不一，我們因此決定降低出席層級，也是抗議長崎矮化台灣的展現方式」。

李逸洋質疑，台灣自己主動爭取參加就應該受辱，這是哪裡來的邏輯？他參加天皇園遊會、天皇誕生日祝賀會及外務省為各縣推廣的觀光文化活動，皆與各國使節同等待遇，未發生台灣國格及尊嚴受損情形；幕後黑手中國見獵心喜也參戰，促成親日、親台派大團結，整起事件清楚呈現共同敵人就是中國，原爆的歷史悲劇不能再重演首先就是台日一定要攜手連心，共同對抗中國的威脅。