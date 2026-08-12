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遭爆數度同台兆基前董座…組團赴日考察 花敬群：爬山、尾牙都是為公務
包租代管龍頭「兆基」近期爆發資金黑洞，民眾黨今開記者會，批國家住都中心董事長花敬群與兆基創辦人李建成關係密切，2018至2025年間數度同台出席活動，甚至還組團到日本考察。花敬群在立院內政委員會備詢時強調，去日本考察就是為了了解包租代管業務怎麼推動，爬山、尾牙都是為公務。
立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳、國土署長蔡長展等就「高房價環境下青年安心成家購屋優惠貸款3.0政策檢討：青年購屋門檻、首購資格認定、年齡限制、申貸年齡與核貸年限總合限制及政策上路對於落實居住正義、健全房市政策與配套措施」等專題報告，並備質詢。
民眾黨立院黨團總召陳清龍質詢時出示照片，表示民眾黨會開記者會針對兩人交情提出疑問，也請董事長來說明一下與李建成的關係。花敬群表示，他與李建成是在社宅包租代管工作啟動後才因業務認識，且他與各縣市公會理事長及包租代管業者，一向維持相同的交流模式。
針對照片中提及的爬山活動，花敬群指出，那是兩、三年前由兆基公司舉辦的陽明山平等里水圳活動，現場有二、三十個業界朋友共同參與，他與李建成「就這麼一次」共同參與該活動。
對於陳清龍追問李建成是否曾到辦公室拜訪，花敬群表示，其行程表上皆是公務行程，且平時有很多理事長和業者會來辦公室洽公，並非只有李建成一人。
至於赴日考察、多次參加尾牙等，花敬群強調，前往日本考察是為了了解包租代管的業務是怎麼推動的，這屬於公務範疇；而出席業者的尾牙同樣是公務交流，他個人平時也會參加許多不同公會的尾牙。
花敬群強調，這些行程皆為推動政務所必要的公務接觸，也是所有推動政務的同仁必須要有的態度。
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