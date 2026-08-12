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長崎市稱未邀台灣 李逸洋：主動爭取不代表該受辱

中央社／ 東京12日專電
我駐日代表李逸洋。聯合報系資料照
我駐日代表李逸洋。聯合報系資料照

長崎原爆和平紀念典禮座位風波，駐日代表李逸洋今天表示，長崎市長鈴木史朗說長崎市並未將台灣列入正式邀請或通知對象，是台灣方面主動表達參加意願後，長崎市才同意台灣代表出席。李逸洋強調，台灣主動爭取參與和平紀念活動，不代表就應接受不平等的安排。

長崎市先前說明，今年寄發「招請狀」的主要對象，是日本外務省所列設有駐日外國公館的國家及地區；另外也向雖未設駐日公館、但設有聯合國代表處的國家寄發。台灣不在上述範圍。不過，台灣方面表達意願後，長崎市比照去年作法，同意台灣參加，事前告知將安排在「海外席」。

李逸洋在臉書發文指出，二戰結束後長達79年，台灣都未獲邀參加廣島和長崎和平紀念典禮。廣島和長崎原爆台灣有許多在日工作者、旅日僑胞、留學生、台籍日本兵是原爆受害者，台灣應該出席表達撫慰受害者，並且向國際社會傳達台灣追求和平的決心與意志，所以去年戰後80週年，他上任後首次向廣島市和長崎市申請參加。

廣島市自去年起改變方式，不再單純「邀請」，而是改以「通知」方式歡迎各國參加。台灣表達出席意願，也收到了通知。在典禮手冊上，台灣代表席次名列使節團座位，今年作法與待遇皆如同去年。

李逸洋指出，長崎市作法大不同，鈴木市長說明邀請國外的對象僅限有設使館（邦交國）及聯合國會員國才有資格。台灣兩者皆不是，所以席位不能坐「使節區」，僅能坐海外一般席次的「國際機構區」。

李逸洋表示，「長崎決策錯誤，令人無法認同」，和平紀念典禮是一項儀式，不是有會員人數限制，且具有權利、義務規範，如同世界衛生組織（WHO）或國際民航組織（ICAO）等必須具備會員資格才能參與，長崎市不該以台灣不是日本邦交國也不是聯合國成員國，就不列邀請對象。

他也質問，「有些人質疑我人家沒邀請為何要參加？要反問質疑者，和平紀念典禮參加者為數是以萬人計算，台灣有原爆受難者，為何會沒資格參加？過去整整79年被動不參加，去年開始主動爭取何錯之有？」

李逸洋並以廣島市為例指出，廣島長期推動以「廢除核武」及「追求和平」為宗旨的和平首長會議，台北、台中、台南、高雄等台灣城市也響應參與。廣島市並沒有因為台、日沒有正式邦交或台灣不是聯合國會員國，而限制台灣參與，「愛好和平就攜手同行，給長崎市做了最好的示範」。

對於長崎的作法，李逸洋進一步質疑，包括中國、俄羅斯等擁核國家的代表均可成為典禮相關邀請或通知對象，對一向堅守和平，關係緊密，且是日本第3大貿易夥伴的重要鄰國台灣，竟然連列為邀請對象都不考慮，與和平典禮訴求的「廢除核武」完全背道而馳。

去年台灣首度參加長崎和平紀念典禮。李逸洋表示，珍惜80年來首次得以參與長崎的和平儀式，撫慰受難者及向國際社會傳達和平意志，忍辱參加，但會後立即發表聲明抗議，當時新聞都有刊登。

今年爭議再度發生。李逸洋指出，根據駐福岡辦事處回報，長崎市政府事前曾派員感謝台灣今年能夠出席，「遺憾是對方表裡不一，我們因此決定降低出席層級，也是抗議長崎矮化台灣的展現方式」。

李逸洋強調，「台灣自己主動爭取參加就應該受辱，這是哪裡來的邏輯？」他過去出席日本天皇園遊會、天皇生日祝賀會，以及日本外務省相關地方觀光文化活動時，均能與各國使節獲得相應待遇，並未發生台灣國格及尊嚴受損的問題。

李逸洋最後表示，「幕後黑手中國見獵心喜也參戰，促成親日、親台派大團結，整起事件清楚呈現共同敵人就是中國，原爆的歷史悲劇不能再重演，首先就是台日一定要攜手連心，共同對抗中國的威脅。」

長崎 李逸洋 日本

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