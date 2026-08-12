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民眾黨指包租代管淪詐騙溫床 花敬群數度同台兆基前董座…還到日本考察

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天舉行「賴政府社宅大跳票，包租代管劣幣驅逐良幣成詐騙溫床」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨今天舉行「賴政府社宅大跳票，包租代管劣幣驅逐良幣成詐騙溫床」記者會。記者林銘翰／攝影

全台最大包租代管業者「兆基屋管」近期爆發資金黑洞，民眾黨台北市議員參選人許甫今天說，住都中心董事長花敬群兆基屋管前董事長李建成關係密切，從2018至2025年間數度同台出席活動，甚至還組團到日本進行考察，難道這就是花敬群口中的不熟。

民眾黨今天舉行「賴政府社宅大跳票，包租代管劣幣驅逐良幣成詐騙溫床」記者會，台北市議員參選人吳怡萱指出，賴清德總統選前誇誇其詞，聲稱8年要興建13萬戶社會住宅、17萬戶包租代管，然而現在直接興建從13萬戶變成3萬戶，包租代管甚至成為詐騙吸金的工具。

吳怡萱質疑，光是2020至2023年期間，兆基屋管約有7500萬元收入，他們左手拿政府補貼，右手則拿投資人業績，民眾黨立法院黨團先前提出質疑，花敬群跟李建成的關係不只是山友，請問政府到底有無體檢兆基的財務狀況？還有過去到底做了什麼監管機制？

許甫表示，兆基屋管一手拿政府補貼，一手卻向房東非法吸金，竟然拿錢到柬埔寨炒房，一切的源頭都來自花敬群，不斷地想要幫李建成背書，竟然聲稱兩人只有爬過一次山，甚至甩鍋台北市前市長柯文哲，然而，健行登山只有一次，請問私下往來又有幾次？

許甫指出，2025年花敬群接受媒體專訪，當時就有提到「兩個人是山友，都會在周末健行」，而花敬群也不只一次公開跟李建文同台，包括2023年兆基尾牙盛宴、2020年兆基尾牙盛宴、2019年端午節慶祝活動及2019年中秋節慶祝活動，兩人甚至在2018年共同到日本考察，「這個就叫做不熟？這叫花敬群式的不熟」。

許甫強調，包租代管不是罪過，也不應該被汙名化，「花敬群要跟業者正常交流也可以，但是為什麼要說謊？裡面有什麼不可告人之事？」

陳情人表示，兆基屋管獲得政府頒獎認證、宏碁與國發基金入股，投資人因而相信其公司債具有一定保障，然而李建成等人涉嫌詐欺、侵占與背信，不僅挪用鉅額資金購買豪宅、精品與豪車，更疑似將資金轉往柬埔寨投資，最終資金鏈斷裂，他們要求檢警單位徹查資金流向、凍結涉案資產，追回受害人的血汗錢。

陳情人批評，業者早在今年4月坦承資金出現缺口，然而卻持續在5至7月發行公司債，如今相關人士彼此切割、責任互推，許多受害者相信政府標案與政策背書投入畢生積蓄，甚至有單親母親300多萬元血本無歸，呼籲司法全面追查疑似流向海外的龐大資金，政府不能對「政策扶植、標案加持」所形成的信任完全置身事外。

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