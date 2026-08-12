國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

中國國民黨今天到屏東舉辦行動中常會，黨主席鄭麗文到場主持，現場擠進地方政治人物及支持者共1000多人，場面熱鬧，鄭麗文也致贈各參選人代表包中的包子及粽子。會後記者問到立法院長韓國瑜怒轟國民黨總召傅崐萁一事，鄭麗文只說「謝謝」並快步離開。

國民黨今天在屏東舉辦「行動中常會暨團結造勢大會」，包括鄭麗文，副主席蕭旭岑、李乾龍、季麟連及多名中常委都到場，地方則有黨籍各級民意代表、各鄉鎮市主委及主任，及各鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表、村里長參選人，黨員及支持者參與。

鄭麗文首先恭讀總理遺囑，之後由屏東市長周佳琪及立委盧縣一進行重要議題報告，鄭麗文再介紹並推薦屏東縣長參選人蘇清泉等各級參選人。鄭麗文稱讚蘇清泉從醫、擔任立委到縣黨部主委，都很專業且認真，但他始終選擇留在屏東，是因對故鄉無法割捨的感情。

她說，蘇清泉已選過兩次縣長，即使過去選舉遭遇挫折仍繼續努力，是因為他對屏東有信心。民進黨在屏東執政28年，屏東的潛力與契機都被扼殺，只留下光電板、農地及土地利用等問題，少子化也很嚴重，真正承受代價的是屏東鄉親。

鄭麗文說，如果蘇清泉當選縣長，他了解屏東、有專業訓練、有國際眼光，「屏東就會不一樣」。農業是屏東的重要產業，若跟AI結合變成生醫產業，可提高產值，加上蘇推動的完善醫療系統，可以吸引民眾來屏東養老、生小孩，也能提供更多就業、創業及生活機會。

她說，不只今年屏東要翻轉，2028年國民黨也要重返中央執政，那中央一定會優先建設並照顧屏東，讓屏東大幅成長。蘇清泉則表示，他提出包括國中小營養午餐免費、老人健保等政策，希望不同世代縣民都能得到更完善照顧。他呼籲支持者踴躍投票，「台灣需要改變，屏東更需要改變」。

中國國民黨今天到屏東舉辦行動中常會，黨主席鄭麗文致贈地方各級參選人代表包中的包子及粽子。記者潘奕言／攝影

中國國民黨今天到屏東舉辦行動中常會，現場共1000多人參與，場面熱鬧。記者潘奕言／攝影

中國國民黨今天到屏東舉辦行動中常會，現場共1000多人參與，場面熱鬧。記者潘奕言／攝影