政府擬放寬再生粒料回填土坑 陳昭姿、環團批陳金德：為選舉圖利廠商

民眾黨立委陳昭姿今與環團開記者會，反對政府研議修訂「營建土石方再生利用再生資源項目及規範」草案，擬將營建再生粒料、砂石場泥餅作為合法回填物料，同時也打算讓營建再生粒料納入農路修建使用，質疑是工程會主委陳金德為年底選舉，圖利工程廠商與建商。

陳昭姿與環團今日開「反對土石方之亂2.0，拒絕不當修法毀農滅地」記者會，質疑工程會、內政部、農業部、經濟部及環境部等部會，研議修訂「營建土石方再生利用再生資源項目及規範」草案，擬將營建再生粒料，包括泥、磚、瓦、混凝土等，及砂石場泥餅，作為合法盜濫採土石遺留坑洞回填物料，更研擬修農路填土規定，將營建再生粒料納入農路修建使用。

陳昭姿表示，農地被盜採砂石挖成像美濃大峽谷般，但土地還是農地，為何要回填非天然農地成分， 如果農地回填非天然農地成分的泥、磚、瓦、混凝土後就不能耕種，就不是農地了，政府一旦草率訂定此政策，無異將是農地的大浩劫。

陳昭姿說，辦公室接獲工程會第200次委員會議紀錄，陳金德要求經濟部將砂石場泥餅，納入盜濫採土石遺留坑洞的回填物料，同時要求修法可回填泥、磚、瓦、混凝土。陳昭姿批評，她批評陳金德此舉非常離譜，是錯誤政策。

陳昭姿主張，目前美濃大峽谷或附近高屏其他鄉鎮區內的早期坑洞，是可以利用河川疏濬土石填埋，不僅加速河川疏濬去化、公共工程進行及農地整復回填，並不需要回填非農用成分物質及有化學成分的泥餅。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠說，今年1月內政部才因開放建商申請回填廢棄土方至農地，農業部還發新聞稿否認澄清，沒想到過半年，陳金德又去關說，找其他部會、給農業部壓力，為年底選舉圖利工程廠商與建商，讓土地開發集團替政府拉票。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，砂石場廢水處理設施產出物，主要組成是砂石洗選下來的細砂泥顆粒，經添加高分子混凝劑後沈澱，成為泥餅狀的物質，俗稱水尾土或泥餅。水尾土並不適合用於填地，較適合製磚或做為水泥原料，若容許水尾土成為回填物料，恐易泛濫成災。