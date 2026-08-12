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民進黨行動中常會前進高雄 賴瑞隆：承接綠色執政成果…高雄邁向下個黃金十年

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨行動中常會前進高雄，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，將承接綠色執政成果，讓高雄邁向下一個黃金十年。記者蔡晉宇／攝影
民進黨行動中常會前進高雄，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，將承接綠色執政成果，讓高雄邁向下一個黃金十年。記者蔡晉宇／攝影

民進黨第二場行動中常會前進高雄，黨主席賴清德率領全體中常委力挺高雄市長參選人賴瑞隆。高雄市長陳其邁表示，高雄的轉型需要一棒接一棒，推薦賴瑞隆接棒延續高雄光榮；賴瑞隆則提出「大南方計畫」，宣示承接民進黨執政成果，攜手中央帶領高雄邁向下一個黃金十年。

陳其邁表示，高雄擺脫以往困境，在市民與歷任市長努力下成功轉型。市府團隊以「兩年拚四年」的精神，近6年來將台積電建廠土地整治縮短至兩年半，帶動 AI 產業聚落與亞灣區升級；同時，實現輕軌成圓、捷運四線齊發，並透過亞洲資產管理中心與全台第一的演唱會經濟，吸引國內外大廠與觀光人潮，施政表現已連續三年獲「遠見」施政滿意度五顆星、連兩年奪得「天下」施政滿意度六都第一，讓高雄躍升為科技、宜居且具魅力的幸福城市。

陳其邁指出，特別感謝全體高雄市民的挺身支持，以及賴清德總統對高雄預算與建設的全力挹注，並呼籲國會能支持中央總預算審查，確保地方重大建設與經費補助順利推動。他強調，城市轉型需要理念相同的夥伴一棒接一棒，因此特別推薦立委賴瑞隆接棒下一任高雄市長，賴瑞隆踏實認真、說到做到，不僅做好充分準備，更是最清楚高雄未來方向的人選，呼籲市民團結支持，讓高雄持續在正確航道上穩健邁進。

賴瑞隆表示，高雄是近年轉型最讓市民有感的城市，從早期加工出口區奠定台灣經濟奇蹟，到如今半導體與 AI 等新興產業相繼落腳，都證明高雄始終站在台灣發展的最前線。面對產業升級與人口結構轉型，他特別提出「大南方計畫」，宣示將以「南方崛起、邁向國際」為市政目標，延續歷任民進黨市長奠定的基礎，攜手中央帶領高雄邁向下一個黃金十年。

賴瑞隆指出，「大南方計畫」將以「拚產業、留人才、強交通、顧生活」四大戰略作為施政主軸，不僅要打造半導體、AI 與人才三大中心並成立高雄產業升級基金，全力推動青年實習、創業及海外交流，同時也將加速捷運、高鐵、國道與海空港等基礎建設；在社會照顧方面，則將建立完善的全齡照顧體系，透過提高生育補助、強化育兒支持及擴大長照福利，實現敢生、樂養、好托、安老的幸福城市藍圖。

賴瑞隆說，南方崛起最好的範例就是賴清德總統與陳其邁，賴總統從南方出發帶領台灣穩健前行，陳其邁則透過完備交通路網與促成台積電進駐，展現出強大的南方治理力量。反觀國民黨參選人柯志恩，在立法院推動「財劃法」修法、阻擋中央總預算並刪減國防預算，已經嚴重衝擊高雄的建設與產業發展。這場選舉是「台北黨意」與「高雄利益」的選擇，未來他將攜手中央延續高雄光榮，讓南方崛起帶動台灣邁向下一個黃金時代。

高雄 賴瑞隆 中常會

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