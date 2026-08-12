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馬紹爾群島大酋長辭世 外交部致哀：台灣失去摯友
太平洋友邦馬紹爾群島共和國大酋長卡布亞辭世，享壽81歲。外交部今天表示，部長林佳龍代表政府致哀，卡布亞一生長期致力維護及深化台馬邦誼，曾多次訪台，台灣失去一位長年相知相挺的摯友。
外交部下午發布新聞稿指出，卡布亞（IroijlaplapMichael Kabua）於11日辭世，享壽81歲。林佳龍已代表政府及人民，向馬國政府、人民及卡布亞家屬表達深切哀悼與誠摯致意。
外交部表示，卡布亞一生長期致力維護及深化台馬邦誼，曾多次訪台，與台灣各界建立深厚情誼。卡布亞畢生致力守護馬國傳統文化、價值及民族認同，深受馬國各界敬重與愛戴，其對馬國社會及傳統文化所作貢獻，備受肯定。
外交部說，卡布亞辭世，不僅是馬紹爾群島的重大損失，台灣也失去一位長年相知相挺的摯友。外交部對此深感哀痛與不捨，並將永遠銘記卡布亞對台馬友好關係的支持與貢獻。其對馬國傳統文化與台馬邦誼的堅定守護及貢獻，將長存於台馬兩國人民心中。
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