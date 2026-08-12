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遭控濫用公帑！瓦處李冠德反指下屬做假帳 挪用經費升等高級套房原因未說明

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台灣駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德遭爆料霸凌同事、酒駕等爭議事件。圖／取自駐日內瓦辦事處官網
台灣駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德遭爆料霸凌同事、酒駕等爭議事件。圖／取自駐日內瓦辦事處官網

日內瓦辦事處處長李冠德遭指控濫用公帑，外交部已要求李冠德返國說明，根據書面資料，李冠德指控是時任會計作假帳，且混用私人與公帳戶，已經遭他撤換；而接手的會計擅自辦理出納業務導致匯入某雇員錯誤帳戶，需重新匯款。

李冠德否認花費逾3000瑞郎採買清潔用品，稱採購床組、坐車打蠟符合支出規定。有關高價巧克力饋贈國內訪賓還差單報帳，他說，是經費來源不同，以支出分攤表或請廠商分割單據，沒有謊稱，至於沒用完的巧克力，拿來送給瓦處對口單位。

至於爆料指控忽視多年匯率虧損，拒不報部爭取，還疑似偽造文書，憑空製作兩張無支出憑證的匯兌損失黏貼單報部請款。李冠德說，去年4月瑞郎急驟升值逾10%，導致瓦處所獲的實際可用瑞郎驟減，所謂匯率損失一案，他去年四度以電報陳報外交部，說明匯損原因並請外交部認列匯兌虧損，絕無指控所稱忽略多年匯兌損失及會計系統匯率失真問題。

李冠德未解釋挪用經費來將國內高層長官升等高級套房，並將超額房費挪移申報等爭議。他只說，辦理世界衛生組織（WHO）推案活動，除衛福部自行負擔其費用外，其餘全由外交部的國經司、歐洲司、國組司及國會室計畫科目來支應；各團體的出席名單、抵離時間及於飯店內辦理的活動持續變動，又因為飯店提供的方案配套條件限縮，瓦處在外交部專案額度內，向飯店爭取最有利條件辦理，絕無挪用公款、收回扣或做假帳。

李冠德 日內瓦 外交部 套房 下屬 假帳

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