遭控濫用公帑！瓦處李冠德反指下屬做假帳 挪用經費升等高級套房原因未說明

駐日內瓦辦事處處長李冠德遭指控濫用公帑，外交部已要求李冠德返國說明，根據書面資料，李冠德指控是時任會計作假帳，且混用私人與公帳戶，已經遭他撤換；而接手的會計擅自辦理出納業務導致匯入某雇員錯誤帳戶，需重新匯款。

李冠德否認花費逾3000瑞郎採買清潔用品，稱採購床組、坐車打蠟符合支出規定。有關高價巧克力饋贈國內訪賓還差單報帳，他說，是經費來源不同，以支出分攤表或請廠商分割單據，沒有謊稱，至於沒用完的巧克力，拿來送給瓦處對口單位。

至於爆料指控忽視多年匯率虧損，拒不報部爭取，還疑似偽造文書，憑空製作兩張無支出憑證的匯兌損失黏貼單報部請款。李冠德說，去年4月瑞郎急驟升值逾10%，導致瓦處所獲的實際可用瑞郎驟減，所謂匯率損失一案，他去年四度以電報陳報外交部，說明匯損原因並請外交部認列匯兌虧損，絕無指控所稱忽略多年匯兌損失及會計系統匯率失真問題。

李冠德未解釋挪用經費來將國內高層長官升等高級套房，並將超額房費挪移申報等爭議。他只說，辦理世界衛生組織（WHO）推案活動，除衛福部自行負擔其費用外，其餘全由外交部的國經司、歐洲司、國組司及國會室計畫科目來支應；各團體的出席名單、抵離時間及於飯店內辦理的活動持續變動，又因為飯店提供的方案配套條件限縮，瓦處在外交部專案額度內，向飯店爭取最有利條件辦理，絕無挪用公款、收回扣或做假帳。